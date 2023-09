Voleybol, iki takım arasında oynanan ve her setin kazanılması için belirli bir sayıya ulaşılması gereken bir spordur. Bir voleybol setinin kaç sayı olduğunu ve bir seti kazanmak için kaç sayı alınması gerektiğini merak ediyorsanız Voleybolda her set kaç sayıdır? Voleybolda bir seti kazanmak için kaç sayı alınması gerekir? başlıklı bu yazımızı okumaya devam edebilirsiniz.

Voleybolda her set kaç sayıdır? Voleybol, iki takım arasında oynanan ve her setin kazanılması için belirli bir sayıya ulaşılması gereken bir spordur. Bir voleybol setinin kaç sayı olduğunu ve bir seti kazanmak için kaç sayı alınması gerektiğini merak ediyorsanız Voleybolda her set kaç sayıdır? Voleybolda bir seti kazanmak için kaç sayı alınması gerekir? başlıklı bu yazımızı okumaya devam edebilirsiniz. Detaylar...

VOLEYBOLDA HER SET KAÇ SAYI?

Voleybolda her set genellikle 25 sayıdan oluşmaktadır. Bir takım en az 2 sayı farkla 25 sayıda olduğu zaman seti kazanmış olur. 24-25 olduğu durumlarda set 2 sayı fark oluşana kadar devam eder. Üç set alan takım maçı kazanmış olur. 2-2'lik durum eşitliğinde beşinci set oynanır. Beşinci set 2 sayı farkı kuralıyla birlikte 15 sayı üzerinden oynanır.

Voleybolda sayı nasıl kazanılır?

Bir takım 3 şekilde sayı elde edebilir: Rakip sahanın zeminine top temas ettiği zaman, rakip takımın bir hatası sonucu (oyun kurallarına aykırı bir davranış yapılması) veya rakip takım herhangi bir ihtar (uyarı) aldığında.

Saha seçimi ve ilk servisi atacak takımın seçilmesi nasıl yapılır?

Oyunun başında başhakem tarafından kura atışı yapılır. Bu şekilde saha ve ilk servisi atacak takım belirlenir. Kurayı kazanan takımın iki seçeneği vardır: Ya ilk servisi kullanmayı seçer ya da sahayı seçer. İlk servisi kullanacak takım filede ilk ısınacak takımdır.