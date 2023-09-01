Voleybolda 5. set kaç sayıyla oynanır? Voleybol maçlarında 5. set, diğer setlerden farklı olarak 25 sayı üzerinden oynanmamaktadır. Peki,Voleybol 5. set kaç sayıyla oynanır? İşte, Voleybol son set kaçta biter, kaç sayıdır? Detaylar haberimizde..

VOLEYBOL SON SET KAÇ SAYIYLA OYNANIR?

Voleybol maçlarında 5. set, diğer setlerden farklı olarak 25 sayı üzerinden oynanır. Ancak, takımların beraberliği bozması ve 2 sayı farkı yakalaması gerekmektedir. Bu nedenle 5. setin sonu, genellikle 15 sayıdan fazla olabilmektedir.

VOLEYBOL SETLERİ KAÇ SAYI?

Voleybolda her set genellikle 25 sayıdan oluşmaktadır. Bir takım en az 2 sayı farkla 25 sayıda olduğu zaman seti kazanmış olur. 24-25 olduğu durumlarda set 2 sayı fark oluşana kadar devam eder. Üç set alan takım maçı kazanmış olur. 2-2'lik durum eşitliğinde beşinci set oynanır. Beşinci set 2 sayı farkı kuralıyla birlikte 15 sayı üzerinden oynanır.

Voleybolda sayı nasıl kazanılır?

Bir takım 3 şekilde sayı elde edebilir: Rakip sahanın zeminine top temas ettiği zaman, rakip takımın bir hatası sonucu (oyun kurallarına aykırı bir davranış yapılması) veya rakip takım herhangi bir ihtar (uyarı) aldığında.

Saha seçimi ve ilk servisi atacak takımın seçilmesi nasıl yapılır?

Oyunun başında başhakem tarafından kura atışı yapılır. Bu şekilde saha ve ilk servisi atacak takım belirlenir. Kurayı kazanan takımın iki seçeneği vardır: Ya ilk servisi kullanmayı seçer ya da sahayı seçer. İlk servisi kullanacak takım filede ilk ısınacak takımdır.