Voleybol Sultanlar Ligi şampiyonu kim, hangi takım 2022? Türkiye kadın voleybol liginin şampiyonu kim oldu? Vakıfbank mı Fenerbahçe mi?
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Voleybol Sultanlar Ligi'nde şampiyon takım belli oldu. Şampiyon takım kim oldu merak eden taraftarlar, Voleybol Sultanlar Ligi şampiyonu kim, hangi takım 2022? Türkiye kadın voleybol liginin şampiyonu kim oldu? Vakıfbank mı Fenerbahçe mi? araştırması yapıyor. Peki, Sultanlar Ligi voleybol şampiyonu kimdir? 2021-2022 sezonu voleybol kadınlar ligi şampiyonu hangi takım? İşte detaylar...
Voleybol Sultanlar Ligi şampiyonu hangi takım oldu merak ediliyor. Peki, Voleybol Sultanlar Ligi şampiyonu Vakıfbank mı Fenerbahçe mi? Vakıfbank ligi kaç puanda bitirdi? Seri kaç kaç bitti? Vakıfbank-Fenerbahçe voleybol maçı kaç kaç bitti, kim kazandı?
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi play-off final serisi beşinci maçında Fenerbahçe Opet'i sahasında 3-0 yenen VakıfBank, seriyi 3-2 kazanarak şampiyon oldu. VakıfBank böylece üst üste 4. toplamda da 13. şampiyonluğunu kazandı.
Misli.com Sultanlar Ligi play-off final serisi 5. ve son maçında Vakıfbank ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanan mücadeleden sarı-siyahlılar 3-0 galip ayrıldı. VakıfBank böylece seriyi 3-2 yaptı ve 2021-2022 sezonunun şampiyonu oldu.
Tarihinde ligde ilk kez 1992 yılında şampiyon olan sarı-siyahlılar bu sezonki şampiyonlukla üst üste 4. toplamda da 13. Şampiyonluğunu elde etti.
VakıfBank; 1992, 1993, 1997, 1998, 2004, 2005, 2013, 2014, 2016, 2018, 2019, 2021 ve son olarak 2022 yılında ligde şampiyonluk yaşadı.