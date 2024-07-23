Voleybol maçları ne zaman? Filenin Sultanları Paris Olimpiyat maçları hangi gün oynanacak?
Voleybol severlerin merakla beklediği Paris Olimpiyatları'nda Filenin Sultanları'nın maç takvimi belli oldu. Türkiye'nin gururu olan Filenin Sultanları'nın hangi gün ve saatte maç yapacağına dair bilgiler aşağıda yer alıyor.
Fransa'nın ev sahipliğinde 27 Temmuz-11 Ağustos 2024 tarihlerinde düzenlenecek Paris Olimpiyat Oyunları'nda mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımımızın grup aşamasındaki maç programı belli oldu. Peki, Voleybol maçları ne zaman? Filenin Sultanları Paris Olimpiyat maçları hangi gün oynanacak?
TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇLARI NE ZAMAN?
Grup aşamasında üç maç oynayacak olan Filenin Sultanlarının maç programı şu şekilde:
29 Temmuz
10.00 Türkiye - Hollanda
1 Ağustos
10.00 Türkiye - Dominik Cumhuriyeti
4 Ağustos
10.00 Türkiye - İtalya