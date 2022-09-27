FIVB DÜNYA ŞAMPİYONASI | Türkiye - Güney Kore maçı voleybol ne zaman? Filenin Sultanları maçı ne zaman, hangi kanalda?

Türkiye - Güney Kore voleybol maçı ne zaman? FIVB Dünya Şampiyonası'nda mücadelesini sürdüren Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takım, Güney Kore'a karşı çok önemli bir karşılaşmaya çıkıyor. Peki, Türkiye - Güney Kore kadınlar voleybol maçı ne zaman? Filenin Sultanları maçı ne zaman?

FIVB Dünya Şampiyonası'nda mücadelesini sürdüren Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı ,FIVB Dünya Şampiyonası mücadelesinde Güney Kore ile karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin yoğun ilgili duyduğu mücadele izlemek isteenler tarafından merak ediliyor. Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı maç programı ile ilgili detaylar araştırılıyor. Filenin Sultanları'nın çıkacağı bu önemli mücadele öncesi sporseverler ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, kadroda kimlerin yer aldığı gibi detayları araştırıyor. Konuya ilişkin en çok Türkiye - Güney Kore kadınlar voleybol maçı ne zaman? Filenin Sultanları maçı ne zaman? Filenin Sultanları maçı hangi kanalda? soruları araştırılıyor. İşte detaylar;

TÜRKİYE - GÜNEY KORE KADINLAR VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye - Güney Kore maçı 27 Eylül Salı günü saat 15:00'de oynanacak.

TÜRKİYE - GÜNEY KORE KADINLAR VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye - Güney Kore maçı 27 Eylül Salı günü saat 15:00'de TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.

TÜRKİYE A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI DÜNYA ŞAMPİYONASI KADROSUNDA KİMLER VAR?

Simge Aköz, Cansu Özbay, Saliha Şahin, Hande Baladın, Meliha İsmailoğlu, Elif Şahin, Meryem Boz, Eda Erdem, Ayçin Akyol, Derya Cebecioğlu, Zehra Güneş, Aylin Acar, İlkin Aydın, Ebrar Karakurt.

TÜRKİYE GÜNEY KORE VOLEYBOL MAÇI NEREDE?

FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası, Hollanda ve Polonya'nın ev sahipliğinde 23 Eylül-15 Ekim tarihlerinde düzenlenecek.

FİLENİN SULTANLARI DÜNYA ŞAMPİYONASI MAÇLARI NE ZAMAN?

27 Eylül Salı

TSİ 15.00 Türkiye-Güney Kore (TRT Spor veya TRT Spor Yıldız)

28 Eylül Çarşamba

TSİ 18.30 Türkiye-Dominik Cumhuriyeti (TRT Spor veya TRT Spor Yıldız)

29 Eylül Perşembe

TSİ 18.30 Türkiye-Hırvatistan (TRT Spor veya TRT Spor Yıldız)

01 Ekim Cumartesi

TSİ 21.30 Türkiye-Polonya (TRT Spor veya TRT Spor Yıldız)