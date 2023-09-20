Voleybol Kadınlar Olimpiyat Elemeleri kapsamında oynanacak olan Türkiye - Arjantin voleybol maçı sporseverler tarafından araştırılıyor ve karşılaşmanın detayları internet üzerinde sorgulatılıyor. Peki, Voleybol maçı hangi kanalda? Türkiye - Arjantin voleybol maçı ne zaman, saat kaçta başlıyor?

Voleybol maçı hangi kanalda? Sorusu, Türkiye - Arjantin maçının detaylarını merak etmekte olan birçok kişi tarafından arama motorları üzerinde sorgulatılıyor. Türkiye ile Arjantin, Voleybol Kadınlar Olimpiyat Elemeleri maçında karşı karşıya geliyor. Maçı canlı izlemek isteyen sporseverler Türkiye - Arjantin voleybol maçı ne zaman, saat kaçta başlıyor? Sorusunu da araştırmakta. Peki, Voleybol maçı hangi kanalda? Türkiye - Arjantin voleybol maçı ne zaman, saat kaçta başlıyor?

VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye - Arjantin arasında oynanacak olan Voleybol Kadınlar Olimpiyat Elemeleri maçı 20 Eylül Çarşamba günü oynanacak ve maç, Tokyo'da, Yoyogi Salonu Stadyumu'nda gerçekleştirilecek. Maç Türkiye saati ile 07:00'da başlayacak. Türkiye ile Arjantin arasındaki Voleybol Kadınlar Olimpiyat Elemeleri maçı, TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

TÜRKİYE - ARJANTİN VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Türkiye - Arjantin karşılaşması 20 Eylül Çarşamba günü 07:00'da oynanacak. Ayrıca TRT Spor Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.