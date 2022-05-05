Voleybol Efeler ligi şampiyonu kim 2022? AXA Sigorta Efeler Ligi'nde şampiyon hangi takım oldu? 2022 Voleybol erkekler şampiyonu hangi takım?
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Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nde şampiyon takım belli oldu. Voleybol severler şampiyon kim oldu merak etti. Peki, Voleybol ligi şampiyonu kim 2022? AXA Sigorta Efeler Ligi'nde şampiyon hangi takım oldu? 2022 Voleybol erkekler şampiyonu hangi takım? İşte detaylar...
Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi play-off final serisinde Halkbank karşısında 3 maçı da kazanan Ziraat Bankkart, 2021-2022 sezonunun şampiyonu oldu. Voleybol ligi şampiyonu kim 2022?
Voleybolda Ziraat Bankkart, AXA Sigorta Efeler Ligi'nde muradına erdi. Play-off final serisinde Halkbank karşısında 3 maçı da kazanan Ziraat Bankkart, 2021-2022 sezonunun şampiyonu oldu.
Sete iyi başlayan Halkbank, Ziraat Bankkart karşısında bir ara farkı 3'e kadar (8-5) çıkardı. Farkı kapatan Ziraat Bankkart, etkili oyunuyla ilk seti 25-23 önde tamamladı.
İkinci sette de etkili oyununu sürdüren ve kolay hata yapmayan Ziraat Bankkart, çekişmeli geçen bu seti de 25-22 önde bitirdi.
Üçüncü sette rakibinin hatalarını iyi değerlendiren ve rahat bir oyun sergileyen Ziraat Bankkart, bu seti de 25-19 önde tamamladı. Halkbank karşısındaki 3 maçı da kazanan Ziraat Bankkart, AXA Sigorta Efeler Ligi 2021-2022 sezonunun şampiyonu oldu.
Ziraat Bankası (erkek voleybol takımı) veya sponsorluk anlaşması gereği Ziraat Bankkart, Ziraat Bankası Spor Kulübü'nün erkek voleybol takımı. Kulüp 1981 yılında kurulmuştur. Ankara'da faaliyet göstermektedir. Renkleri kırmızı, yeşil ve beyazdır. Maçlarını, 7.600 kişi kapasiteli Başkent Voleybol Salonu'nda oynamaktadır. Efeler Ligi'nde mücadele etmektedir.
Ulusal Başarıları
Efeler Ligi
Şampiyon (2): 2020-21, 2021-22
Finalist (2): 1996, 2010
Kupa Voley
Şampiyon (1): 2010, 2022
Finalist (3): 1990, 1991, 2009
Şampiyonlar Kupası
Şampiyon (2): 2010, 2021
Uluslararası Başarıları
CEV Challenge Kupası
İkinci (1): 2020-21
CEV Kupası
İkinci (1): 2017-18
Erkekler Voleybol Balkan Kupası
Şampiyon (1): 2017-18
KADROSU
12 : Emin Gök : 15.02.1988 : 2.04
2 : Mustafa Cervatoğlu : 04.02.2000 : 1.93
13 : Can Ayvazoğlu : 14.10.1979 : 1.95
10 : Muhammet Ertuğrul : 10.01.1989 : 2.00
16 : Berkay Bayraktar : 07.03.1997 : 1.90
9 : Martin Petrov Atanasov : 27.09.1996 : 2.00
14 : Arslan Ekşi : 17.07.1985 : 1.99
3 : Wouter Ter Maat : 07.05.1991 : 2.00
5 : Cafer Kirkit : 01.01.2001 : 1.93
6 : Maarten Van Garderen : 24.01.1990 : 1.95
20 : Yusuf Eken : 04.05.2000 : 2.03
4 : Çağatay Kır : 26.11.2002 : 1.88
8 : Halil İbrahim Yücel : 24.11.1989 : 2.02
15 : Burakhan Tosun : 17.01.1998 : 2.03