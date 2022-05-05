Voleybol Efeler ligi şampiyonu kim 2022? AXA Sigorta Efeler Ligi'nde şampiyon hangi takım oldu? 2022 Voleybol erkekler şampiyonu hangi takım?

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi play-off final serisinde Halkbank karşısında 3 maçı da kazanan Ziraat Bankkart, 2021-2022 sezonunun şampiyonu oldu. Voleybol ligi şampiyonu kim 2022?

VOLEYBOL ERKEKLER LİG ŞAMPİYONU HANGİ TAKIM 2022?

Voleybolda Ziraat Bankkart, AXA Sigorta Efeler Ligi'nde muradına erdi. Play-off final serisinde Halkbank karşısında 3 maçı da kazanan Ziraat Bankkart, 2021-2022 sezonunun şampiyonu oldu.

İLK SET 25-23

Sete iyi başlayan Halkbank, Ziraat Bankkart karşısında bir ara farkı 3'e kadar (8-5) çıkardı. Farkı kapatan Ziraat Bankkart, etkili oyunuyla ilk seti 25-23 önde tamamladı.

İKİNCİ SET 25-22

İkinci sette de etkili oyununu sürdüren ve kolay hata yapmayan Ziraat Bankkart, çekişmeli geçen bu seti de 25-22 önde bitirdi.

ÜÇÜNCÜ SET 25-19

Üçüncü sette rakibinin hatalarını iyi değerlendiren ve rahat bir oyun sergileyen Ziraat Bankkart, bu seti de 25-19 önde tamamladı. Halkbank karşısındaki 3 maçı da kazanan Ziraat Bankkart, AXA Sigorta Efeler Ligi 2021-2022 sezonunun şampiyonu oldu.

ZİRAAT BANKASI ERKEK VOLEYBOL TAKIMI HAKKINDA BİLGİLER

Ziraat Bankası (erkek voleybol takımı) veya sponsorluk anlaşması gereği Ziraat Bankkart, Ziraat Bankası Spor Kulübü'nün erkek voleybol takımı. Kulüp 1981 yılında kurulmuştur. Ankara'da faaliyet göstermektedir. Renkleri kırmızı, yeşil ve beyazdır. Maçlarını, 7.600 kişi kapasiteli Başkent Voleybol Salonu'nda oynamaktadır. Efeler Ligi'nde mücadele etmektedir.

BAŞARILARI

Ulusal Başarıları

Efeler Ligi

Şampiyon (2): 2020-21, 2021-22

Finalist (2): 1996, 2010

Kupa Voley

Şampiyon (1): 2010, 2022

Finalist (3): 1990, 1991, 2009

Şampiyonlar Kupası

Şampiyon (2): 2010, 2021

Uluslararası Başarıları

CEV Challenge Kupası

İkinci (1): 2020-21

CEV Kupası

İkinci (1): 2017-18

Erkekler Voleybol Balkan Kupası

Şampiyon (1): 2017-18

KADROSU

12 : Emin Gök : 15.02.1988 : 2.04

2 : Mustafa Cervatoğlu : 04.02.2000 : 1.93

13 : Can Ayvazoğlu : 14.10.1979 : 1.95

10 : Muhammet Ertuğrul : 10.01.1989 : 2.00

16 : Berkay Bayraktar : 07.03.1997 : 1.90

9 : Martin Petrov Atanasov : 27.09.1996 : 2.00

14 : Arslan Ekşi : 17.07.1985 : 1.99

3 : Wouter Ter Maat : 07.05.1991 : 2.00

5 : Cafer Kirkit : 01.01.2001 : 1.93

6 : Maarten Van Garderen : 24.01.1990 : 1.95

20 : Yusuf Eken : 04.05.2000 : 2.03

4 : Çağatay Kır : 26.11.2002 : 1.88

8 : Halil İbrahim Yücel : 24.11.1989 : 2.02

15 : Burakhan Tosun : 17.01.1998 : 2.03

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