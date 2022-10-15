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Voleybol Dünya kupası 3.lük (üçüncülük) maçı ne zaman 2022? FIVB Voleybol 3. lük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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Voleybol Dünya kupası 3.lük (üçüncülük) maçı ne zaman 2022? FIVB Voleybol 3. lük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

2022 FIVB Voleybol Dünya Şampiyonası'nda artık son aşamaya geldik. Milli takımımızın elendiği turnuvada final Brezilya ve Sırbistan arasında oynanacak. 3. lük maçı İtalya-ABD arasında olacak. Üçüncülük maçını canlı olarak izlemek isteyenler, Voleybol Dünya kupası 3.lük (üçüncülük) maçı ne zaman 2022? FIVB Voleybol 3. lük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? merak ediyor. İşte detaylar...

Voleybol Dünya Şampiyonası 3. lük maçı ne zaman oynanacak, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak merak ediliyor. Peki, 2022 FIVB Voleybol Dünya Şampiyonası 3. lük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Voleybol üçüncülük maçının yayını var mı? Voleybol 3.lükmaçı canlı olarak nereden izlenir?

Üçüncülük maçı İtalya ve ABD arasında oynanacak.

İtalya-ABD voleybol üçüncülük maçı 15 Ekim Cumartesi 2022 tarihinde saat 17:00 'da başlayacak.

İtalya-ABD voleybol üçüncülük maçı TRT Spor 2 ve TRT Spor Yıldız ekranlarında yayınlanacak.

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

voleybol Gündem Spor Haberler

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