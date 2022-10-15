2022 FIVB Voleybol Dünya Şampiyonası'nda artık son aşamaya geldik. Milli takımımızın elendiği turnuvada final Brezilya ve Sırbistan arasında oynanacak. 3. lük maçı İtalya-ABD arasında olacak. Üçüncülük maçını canlı olarak izlemek isteyenler, Voleybol Dünya kupası 3.lük (üçüncülük) maçı ne zaman 2022? FIVB Voleybol 3. lük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? merak ediyor. İşte detaylar...

Voleybol Dünya Şampiyonası 3. lük maçı ne zaman oynanacak, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak merak ediliyor. Peki, 2022 FIVB Voleybol Dünya Şampiyonası 3. lük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Voleybol üçüncülük maçının yayını var mı? Voleybol 3.lükmaçı canlı olarak nereden izlenir?

2022 FIVB VOLEYBOL DÜNYA ŞAMPİYONASI 3. LÜK MAÇI KİMLER ARASINDA OLACAK?

Üçüncülük maçı İtalya ve ABD arasında oynanacak.

2022 FIVB VOLEYBOL DÜNYA ŞAMPİYONASI 3. LÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İtalya-ABD voleybol üçüncülük maçı 15 Ekim Cumartesi 2022 tarihinde saat 17:00 'da başlayacak.

2022 FIVB VOLEYBOL DÜNYA ŞAMPİYONASI 3. LÜK MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalya-ABD voleybol üçüncülük maçı TRT Spor 2 ve TRT Spor Yıldız ekranlarında yayınlanacak.