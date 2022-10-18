Vol Au Vent (Volovan) tarifi! Masterchef Volovan nedir, nasıl yapılır? Volovan için gerekli malzemeler! Volovan hangi yöreye ait?

Masterchef 18 Ekim yarışmasında şefler tarafından Vol Au Vent (Volovan) yapılması istendi. Peki Masterchef Volovan nasıl yapılır? Volovan için gerekli malzemeler nelerdir? Vol Au Vent (Volovan) yemek tarifi! Vol Au Vent (Volovan) nasıl yapılır? Vol Au Vent (Volovan) yemek tarifi haberimizde...

Masterchef'te bugün birbirinden güzel yemekler yapıldı. Seyircilerin en merak ettiği konu Volovan tarifi oldu. Peki en güzel Vol Au Vent (Volovan)yemek tarifi nasıldır? Vol Au Vent (Volovan)yemeği nasıl yapılır? Vol Au Vent (Volovan)için gerekli malzemeler nelerdir? Vol Au Vent (Volovan)nasıl yapılır? Vol Au Vent (Volovan)için gerekenler neler?

VOLOVAN (VOL AU VENT) NEDİR?

Bir vol-au-vent, küçük, içi boş bir puf böreği kutusudur. Eskiden buna patty davası da deniyordu.

Bir vol-au-vent tipik olarak, yuvarlanmış puf böreğinde iki daire keserek, bunlardan birinde bir delik açarak ve ardından halka şeklindeki parçayı disk şeklindeki parçanın üzerine istifleyerek yapılır. Hamur işi pişirilir, daha sonra çeşitli tuzlu veya tatlı dolgulardan herhangi biriyle doldurulur.

Pasta bazen Antonin Carême'ye yatırılır. Ancak, Carême'nin doğumundan yıllar önce, François Marin'in 1739 tarihli yemek kitabı Les Dons de Comus'ta petits gâteaux vole au vent adlı bir antremetten bahsedilir.

Fransa'da genellikle tavuk veya balıkla doldurulmuş meze veya küçük bir atıştırmalık olarak servis edilir.

VOLOVAN İÇİN GEREKLİ MALZEMELER NELERDİR?

Çilekli volovan için gerekli malzemeler

6 adet milföy hamuru, 10-12 adet çilek (dilimlenmiş), 2 yemek kaşığı çilek reçeli, 2 yemek kaşığı krem peynir

Üzeri için: 1 tatlı kaşığı su, 1 adet yumurta sarısı

Süslemek için: Pudra şekeri

VOLOVAN (VOL AU VENT) NASIL YAPILIR? VOLOVAN (VOL AU VENT) TARİFİ

Çilekli volovan tarifi:

Bir kasede çilek reçelini ve krem peyniri iyice karıştırın. Çilekleri boylamasına olacak şekilde dilimleyin. Milföy hamurunun kenar kısımlarına yaklaşık yarım santimetre kalacak şekilde iç kısmına bıçak kullanarak çizik atın. Çerçeve gibi bir görüm oluşması gerekiyor. Çerçevenin iç kısmına çatalla delikler açın. Hazırladığınız hamurları fırın tepsisine dizip önceden 200 derece ısıtılmış fırında 10 dakika kadar pişirin. Milföyler pişince çatalla orta kısmına bastırın ve üzerine krem peynirli malzemeden yayın. Üzerine çilek dilimlerini ekleyin. Bir kase içinde yumurta sarısını ve suyu çırpın. Bir fırça yardımıyla yumurtalı karışımı hamurun kenarlarına sürüp 200 derece önceden ısıtılmış fırında 12-15 dakika boyunca pişirin. Afiyet olsun.