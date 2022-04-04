Void ne demek? Reddit r/place, sosyal ağ sitesi Reddit'te 1 Nisan 2017'de başlatılmış ve 3 gün sürmüş bir proje ve sosyal deneydir. Proje, Nisan 2022'de yeniden kullanıma açıldı. Türkiye'de de büyük ilgi gören Reddit r place, bazı Twitch yayıncılarının da katılmasıyla büyük kitlelere ulaştı. Peki, Place'de yer alan Void nedir? Void kimdir? Void ne demek? The Void kim? Void Reddit nedir? Void Twitch ve detaylar haberimizde...

VOİD NE DEMEK?

Void kelimesi İngilizce'de geçersiz, boş anlamlarına gelmektedir.

THE VOİD NEDİR?

Reddit Place'te yer alan Void, kullanıcıların tuval üzerinde yaptığı tasarımları siyaha boyayan, yokoluşu sembol eden, inşa edilen hiçbir şeyin sonsuza kadar sürmeyeceğini kullanıcılara hatırlatan ve haritadaki rastgele yerlerden ortaya çıkarak ayırt etmeksizin her şeyi yok eden siyah bir lekedir.

REDDİT R PLACE NEDİR?

Place, sosyal ağ sitesi Reddit'te 1 Nisan 2017'de başlatılmış ve 3 gün sürmüş bir proje ve sosyal deneydir. Proje, Nisan 2022'de yeniden kullanıma açılmıştır. Place, kayıtlı kullanıcıların 16 renkli bir paletten tek bir pikselin rengini değiştirebilecekleri, r/place adlı bir subreddit'te bulunmaktadır. Her 5 ila 20 dakika arasında bir piksel koyulmasına izin vardır. 2017 deneyi, Reddit yönetimi tarafından 72 saat sonra, 4 Nisan 2017'de sonlandırıldı. 1 milyondan fazla kullanıcı tuvali düzenledi ve toplamda yaklaşık 16 milyon piksel yerleştirdi. Deney sona erdiğinde 90.000'den fazla kullanıcı aktif olarak Place'de düzenleme yapmıştı. Deney, Reddit ve İnternet kültürünü temsil etmesi nedeniyle takdir edildi. 28 Mart 2022'de Place'in yeniden açılacağı duyuruldu. 1 Nisan 2022'de yeniden açıldı ve 3 gün sürmesi planlanıyor.

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