Vodafone çöktü mü? Bazı Vodafone kullanıcıları bir süredir şebeke sorunu yaşadıklarını dile getirerek sosyal medyada gündem oluşturdu. Vodafone çöktü mü? Vodafone neden çekmiyor? diye soran kullanıcılar sorunun nedenini araştırıyor. Peki, Vodafone çöktü mü? Son Dakika! Vodafone internet neden çekmiyor? Vodafone internet sıkıntısı neden oluyor. İşte detaylar...

VODAFONE ÇÖKTÜ MÜ?

Vodafone için son 24 saatte bildirilen kesintilere göre son 1 saattir çok sayıda kesintinin rapor edildiği gözükmekte ve aynı kesintilerin gün içinde de yaşandığı görülmektedir.

Vodafone'dan henüz problemle ilgili bir açıklama gelmedi.

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