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VODAFONE ÇÖKTÜ MÜ? 23 Nisan Vodafone neden çekmiyor?

VODAFONE ÇÖKTÜ MÜ? 23 Nisan Vodafone neden çekmiyor?
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23 Nisan 2025 Çarşamba günü, İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından, Vodafone kullanıcıları arasında iletişim sorunları yaşandığına dair şikayetler gündeme geldi. "Vodafone çekmiyor", "Vodafone internet yok" gibi ifadeler sosyal medyada sıkça paylaşıldı. Peki, Vodafone çöktü mü?

Kullanıcılar, özellikle İstanbul ve çevre illerde Vodafone hatlarında arama yapamama, SMS gönderememe ve internet erişiminde sorunlar yaşadıklarını belirtti. Bu durum, "Vodafone çöktü mü?" sorusunu gündeme getirdi.? Peki, Vodafone çöktü mü? Vodafone neden çekmiyor? İşte detaylar...

VODAFONE ÇÖKTÜ MÜ?

Downdetector verilerine göre, 23 Nisan 2025 tarihinde Vodafone ile ilgili olağanüstü bir kesinti rapor edilmemiştir. Ancak, kullanıcıların bireysel şikayetleri, yerel baz istasyonlarında yaşanan yoğunluk veya teknik sorunlardan kaynaklanıyor olabilir.

VODAFONE ÇÖKTÜ MÜ? 23 Nisan Vodafone neden çekmiyor?

BAKAN YERLİKAYA: SAHA TARAMALARI BAŞLADI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya depreme ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "İstanbul Marmara Denizi Silivri'de 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." ifadelerini kullandı.

VODAFONE ÇÖKTÜ MÜ?

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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