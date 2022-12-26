Yıllar önce Kral TV'de yaptığı yayınlarla geniş bir hayran kitlesine ulaşan ve sonrasında sessiz sakin bir hayat yaşamaya başlayan VJ Bülent olarak tanınan Bülent Çarıkçı, geçtiğimiz günlerde rahatsızlanarak apar topar hastaneye kaldırıldı. Sevenleri ise VJ Bülent sağlık durumu ne? VJ Bülent hasta mı? sorularına yanıt arıyor.

90'lı yılların sevilen DJ'lerinden VJ Bülent lakaplı Bülent Çarıkçı'nın rahatsızlanıp hastaneye kaldırılmasının ardından sevenleri endişelendi. Arama motorlarında ise VJ Bülent sağlık durumu ne? VJ Bülent hasta mı? soruları aratıldı. İşte VJ Bülent sağlık durumu hakkında merak edilenler.

VJ BÜLENT SAĞLIK DURUMU NE?

90'lı yılların sevilen DJ'lerinden VJ Bülent lakaplı Bülent Çarıkçı, kalp spazmı geçirdi. Apar topar hastaneye kaldırılan Çarıkça, anjiyo oldu. Rahatsızlandığı anı anlatan ünlü isim, "Annemi kaybettikten sonra üzüntüden bu hale geldim. Sabaha karşı rahatsızlanıp bayıldım, kendime geldiğimde ambulansı aradım" dedi. Magazinsortie'nin haberine göre; Annesinin vefatından sonra zor günler geçiren ve psikolojik tedaviyi reddeden ünlü isim, yaşadıklarından etkilenince rahatsızlandı. Bülent Çarıkçı, önceki gün Edirne de geçirdiği kalp spazmı sonucu acil olarak hastaneye kaldırıldı.İlk olarak Edirne Tıp Fakültesi'ne kaldırılan Bülent Çarıkçı, sonrasında özel bir hastanede anjiyo oldu. Kalp spazmı geçirdiği anları anlatan VJ Bülent, "2 yıl 1 ay önce annemi kaybettim. Çok üzüldüm, gözyaşım hiç dinmedi... Sonunda kalp spazmı geçirmişim. Her şeyin başı üzüntü. Beni bu duruma getiren üzüntü oldu. Gece 04.00 civarı rahatsızlandım... Ağrıdan uykudan uyandım. Ateş bastığı için ayakta serin bir yer bakıyordum, sonrasında bir anda bayılmışım, hatırlamıyorum... Kafamı cama ve yere vurabilirdim, Allah'tan yumuşak bir yere gelmiş başım.. Uyandığımda su gibiydim. Vücudum çok su atmış... Tektim evde, kendime gelir gelmez ambulansı aradım sonrasında hastaneye yetiştirdiler" dedi.

Yapılan tedaviyi anlatan ünlü isim sözlerine şöyle devam etti: "Sanal anjiyo yaptılar bana. MR çekildi ve damardan sıvı bir ilaç ilaç verdiler. Bu yeni bir teknikmiş... Sonrasında çok yorgun hissettim kendimi. Bugün daha iyiyim. Doktor 'kalbine dışarıdan bir etken olmuş' dedi. Bir ara aşıdan da şüphelendim... Bana doktor, 'Annene 2 yıl ağlamak ne demek? Sen kalbini krize sokmuşsun!..." dedi. Artık üzülmek yok. Bundan böyle elimden geldiğince stresten uzak durmaya çaba sarf edeceğim."