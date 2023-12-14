VİZYONU İLE PARMAK ISIRTIYOR!

Önkol Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Arif Önkol son dönemde gerek sanayi gerek otomobil ve gerekse televizyonculuk anlamında ortaya koyduğu vizyon ile kendine hayran bıraktırıyor..

Şanlıurfa iş dünyasının ekol isimlerinden birisi olan ve yakında hayatı anlatılan bir kitap ile okurlarla buluşması beklenen Fevzi Önkol'un oğlu Arif Önkol başarıları ile göz dolduruyor.

TELEVİZYON DÜNYASINA HIZLI GİRİŞ YAPTI!

Şanlıurfa ve Gaziantep sanayisinde başarılı yatırımlarının yanı sıra otomobil sektörünün de bölgedeki en önemli isimlerinden olan Arif Önkol kısa bir süre önce aldığı bir TV Kanalını kısa sürede saygın kanallar arasına soktu.

Kanalın adını BFZTürk olarak değiştiren ve kurduğu kadro ile de kendisinden söz ettiren Önkol bu alana da hızlı girmiş oldu.

BAŞARILI SEMPATİK ve KARİZMATİK!

İş ve televizyon dünyasında yaptığı yatırımlardaki başarısını işçiler ile kurduğu güçlü duygu bağına, sevgi ve saygıya bağlayan Arif Önkol sempatik tavırları ve karizması ile de büyük beğeni topluyor.

Önkol'un aynı zamanda kısa süre sonra bölge siyasetinin önemli isimlerinden birisi olması bekleniyor.