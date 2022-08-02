Vizontele Tuuba ne zaman vizyona girdi, hangi yılda çekildi? Vizontele ne zaman, nerede çekilmiştir?

Vizontele Tuuba ne zaman vizyona girdi, Vizontele ne zaman çekilmiştir sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Vizontele Tuuba filmi Yılmaz Erdoğan'ın yazıp yönettiği devam filmidir. Başrollerinde Yılmaz Erdoğan, Tuba Ünsal, Demet Akbağ, Tarık Akan ve Altan Erkekli bulunuyor. Köye gelen bir kütüphanecinin kızı olan hayat dolu Tuuba, yaşamı bambaşka hale getirmişti. İşte, Vizontele Tuuba oyuncu kadrosu...

VİZONTELE TUUBA NE ZAMAN VİZYONA GİRDİ?

Vizontele, 2000 yapımı Yılmaz Erdoğan - Ömer Faruk Sorak filmidir. Senaryosunu da Yılmaz Erdoğan'ın yazdığı film Hakkâri'de geçmekteyse de, burada çekim yapmanın zorluğu nedeniyle çekimler, Van'ın Gevaş ilçesinde yapıldı. Çoğunlukla Beşiktaş Kültür Merkezi oyuncularının rol aldığı filmin 2003 yılında Vizontele Tuuba adlı bir devam filmi çekildi.

VİZONTELE NEREDE ÇEKİLDİ?

Vizontele filmi konu olarak Hakkari ilimizde geçmektedir. Fakat Vizontele film çekimleri Van'ın Gevaş ilçesinde yapılmıştır.

VİZONTELE KONUSU NEDİR?

1974 yılının başında Hakkâri'ye televizyon gelmesi anlatılıyor. Burası, her şeyin en son ulaştığı yerlerden birisidir ve bunu duyan ahali televizyonun nasıl bir şey olduğunu çok merak eder. TRT tarafından oraya sürgün gönderilen memurlar alıcıyı kurmadan geri dönerler. Belediye Başkanı Nazmi bu işin üstesinden gelmek için şehrin delisi olarak bilinen Emin'den yardım alır. Emin aslında deli olmayan, teknolojik aletlere ilgisi olan ve bütün radyoları tamir eden ilginç bir yaşantıya sahip olan bir karakterdir.

VİZONTELE OYUNCU KADROSU