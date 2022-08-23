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Vizesiz ülkeler nereler? Vize almadan hangi ülkeye gidebiliriz?

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Vizesiz ülkeler nereler? Vize almadan hangi ülkeye gidebiliriz?

Yabancı ülkelere gitmek için gerekli olan vize, çoğu zaman zaman alan bir süreçtir bu nedenle vize işlemleriyle vakit kaybetmeden sadece bavulunuzu, pasaportunuzu ve uçak biletinizi alarak yola çıkabileceğiniz bazı ülkeler vardır. Peki, vizesiz gidilebilecek ülkeler nereler? Vize almadan hangi ülkeye gidilir?

Vize işlemlerine vakit ayırmadan da yurtdışına çıkabilliriz. Çoğu seyahat düşkününün merakla araştırdığı bir konu olan vizesiz alan ülkeler sıkça aratılmaktadır. Birbirinden güzel olan ülkelere kolayca, vize işlemleri olmadan giriş yapıp eşsiz tatiller yaşayabiliriz. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının vizesiz ve pasaportsuz gidebileceği KKTC, Ukrayna, Azerbaycan ve Sırbistan gibi ülkeler var. Bu ülkeler dışında vizesiz gidilebilecek ülkeler nereler?

VİZESİZ ÜLKELER NERELER?

Arjantin 90 gün vizesiz seyahat hakkı tanıyor.

Arnavutluk 90 gün

Bahamalar 90 gün

Bahreyn 30 gün

Barbados 180 gün

Belarus 30 gün

Belize 90 gün

Arap Emirlikleri 30 gün

Bolivya 90 gün

Bosna-Hersek 180 gün fakat 90 günü aşmayacak şekilde

Brezilya 90 gün

Cook adaları 31 gün

Dominika 21 gün

Dominik Cumhuriyeti 30 gün

Ekvador 90 gün

Endonezya 30 gün

Ermenistan 21 gün

Fas 90 gün

Filipinler 30 gün

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Vize Gündem - Longtail Turizm Gündem Haberler

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