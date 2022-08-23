Vizesiz ülkeler nereler? Vize almadan hangi ülkeye gidebiliriz?

Yabancı ülkelere gitmek için gerekli olan vize, çoğu zaman zaman alan bir süreçtir bu nedenle vize işlemleriyle vakit kaybetmeden sadece bavulunuzu, pasaportunuzu ve uçak biletinizi alarak yola çıkabileceğiniz bazı ülkeler vardır. Peki, vizesiz gidilebilecek ülkeler nereler? Vize almadan hangi ülkeye gidilir?