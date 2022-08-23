Vizesiz ülkeler nereler? Vize almadan hangi ülkeye gidebiliriz?
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Yabancı ülkelere gitmek için gerekli olan vize, çoğu zaman zaman alan bir süreçtir bu nedenle vize işlemleriyle vakit kaybetmeden sadece bavulunuzu, pasaportunuzu ve uçak biletinizi alarak yola çıkabileceğiniz bazı ülkeler vardır. Peki, vizesiz gidilebilecek ülkeler nereler? Vize almadan hangi ülkeye gidilir?
Vize işlemlerine vakit ayırmadan da yurtdışına çıkabilliriz. Çoğu seyahat düşkününün merakla araştırdığı bir konu olan vizesiz alan ülkeler sıkça aratılmaktadır. Birbirinden güzel olan ülkelere kolayca, vize işlemleri olmadan giriş yapıp eşsiz tatiller yaşayabiliriz. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının vizesiz ve pasaportsuz gidebileceği KKTC, Ukrayna, Azerbaycan ve Sırbistan gibi ülkeler var. Bu ülkeler dışında vizesiz gidilebilecek ülkeler nereler?
VİZESİZ ÜLKELER NERELER?
Arjantin 90 gün vizesiz seyahat hakkı tanıyor.
Arnavutluk 90 gün
Bahamalar 90 gün
Bahreyn 30 gün
Barbados 180 gün
Belarus 30 gün
Belize 90 gün
Arap Emirlikleri 30 gün
Bolivya 90 gün
Bosna-Hersek 180 gün fakat 90 günü aşmayacak şekilde
Brezilya 90 gün
Cook adaları 31 gün
Dominika 21 gün
Dominik Cumhuriyeti 30 gün
Ekvador 90 gün
Endonezya 30 gün
Ermenistan 21 gün
Fas 90 gün
Filipinler 30 gün