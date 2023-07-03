Vize Sorunu Nedeniyle Turizm Sektöründe Daralma Yaşanıyor

MELTEM KARAKAŞ

Eskişehir'de turizm acenteliği yapan Salih Er, vize sorunu nedeniyle turizm sektöründe daralma olduğunu belirterek, "Vize sorunu çok büyük bir sıkıntı yarattı. Özelikle gemi turlarında birçok gemi turlarını iptal etmek zorunda kaldı. Bu da sektörün yavaşlamasına sebep oldu. Bu da büyük etki gösterecek. Pazar da mecburen daralmaya gidecek" dedi.

Turizm acenteciliği yapan Salih Er, son dönemde yaşanan vize sorununa ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Vatandaşların bu durumdan çok rahatsız olduğunu söyleyen Er, birçok kişinin vize alamadığı için yurt dışı turunu iptal etmeye çalıştığını ifade etti.

"GEÇMİŞ YILA GÖRE DAHA YOĞUN GEÇMEDİ"

Dokuz günlük bayram tatilinde işlerinin bekledikleri gibi yoğun olmadığını belirten Er, şunları söyledi:

"Dokuz günlük bir bayram tatili süreci atlattık. Tabi ki bir önceki bayram tatiline göre bu dokuz günlük bayram tatili geçmiş yıla göre daha yoğun geçmedi açıkçası. Bizler daha yoğun geçmesini bekliyorduk. Ancak fiyatların yüksek olması insanları biraz daha tedirgin etti. Bunun başlıca sebeplerinden bir tanesi de geçen yıl Kurban Bayramı'nın temmuz ayının ikinci haftasına denk gelmiş olması nedeniyle insanlar tatillerini daha rahat yapabildiler. Bu yıl haziran ayının sonuna geldiğini için tatil haklarını pek kullanmadılar. Şöyle de bir şey söz konusu, büyük bir deprem yaşanmasına rağmen fiyatların yüksek olmasına rağmen geçtiğimiz yıla oranla sadece yüzde 10'luk bir düşüş var.

"VİZE SORUNU EN BÜYÜK SORUN"

Yurt dışı talebi aşırı derecede fazla aslında. Artık insanlar yurt içindeki fiyatların yüksek olması nedeniyle yurt dışını da tercih ediyorlar. Bunda da vize sorunu en büyük sorun. Vizeler şu anda ne randevu veriyor ne de tam anlamıyla vize çıkıyor. Bu da tabi ki müşterilerimizi rahatsız etmekte. Belli başlı bir yurt dışı turuna yazıldığınızda bunun fiyatını ödemek zorundasınız. Bu ödemeyi yaptıktan sonra özellikle vizeniz çıkmıyorsa son bir iki gün kala yurt dışı turlarını iptal etmekte çok büyük bir sıkıntı var. Ama yurt içi otellerinde iptal ve iade söz konusu. Herhangi bir sıkıntı yoktur. Şu anda en çok satılan sektör Akdeniz Bölgesi. Bunun sebebi çok fazla otel olmasıdır ve Ege Bölgesi'ne nazaran fiyatların daha uygun kalmasıdır."

"PAZAR DA MECBUREN DARALMAYA GİDECEK"

Vize sıkıntısının yurt dışı turların yavaşlamasına neden olduğunu kaydeden Er, "Çok büyük bir sıkıntı yarattı. Özelikle gemi turlarında birçok gemi turlarını iptal etmek zorunda kaldı. Bu da sektörün yavaşlamasına sebep oldu. Yurt dışı turlarının yavaşlamasına sebep oldu. Bu da büyük etki gösterecek. Pazar da mecburen daralmaya gidecek. Bu yüzden kültür turlarındaki fiyatların yüksek olması sebebiyle şu anda en çok tercih edilen 4 ve 5 yıldızlı her şey dahil oteller" dedi.

"YÜZDE 200 ORANINDA ZAM GELDİ"

Fiyatlara yüzde 200 oranında zam geldiğini söyleyen Er, "Şu anda iki yetişkin bir çocuk, çocuk da 12 yaş altındaysa minimum 4 gecelik bir tatil için 15 bin TL'yi gözden çıkarmaları gerekiyor. Geçen yıla oranla yüzde 200 gibi bir zam geldi açıkçası. 15 bin liralık tatile geçtiğimiz yıl 6-7 bin lira parayla gidiyorlardı. Şu anda inanılmaz bir zam geldi. Maliyetler arttı. İşçi maliyetleri arttı. Yakıt giderleri yükselmesi sebebiyle, gıda maliyetlerinim artması sebebiyle oteller de bu fiyatı yükseltmek zorunda" ifadelerini kullandı.