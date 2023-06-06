Vize istemeyen ülkeler 2023 hangileri? Vize istemeyen ülkeler listesi!
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Ülke dışında tatil yapmak isteyenlerin ilk merak ettiği konu vizesiz gidilebilen ülkelerin isimleridir. Seyahat yapmak isteyenler vize istemeyen ülkeleri araştırıp doğrudan o ülkeye gitmek isterler. Şimdi sizlere vizesiz gidilecek, vize istemeyen ülkelerin adlarını paylaşalım…
Düşük bütçeli yurtdışı gezisi yapmak isteyenler vizesiz ülkelere gitmeyi tercih ediyor. Sizler için kıta kıta vizesiz gidilecek ülkelerin isimlerini araştırdık. Bu ülkelere vizesiz gidebilir ve dilediğiniz gibi seyahat edebilirsiniz. Peki vize istemeyen ülkeler 2023 hangileri? Vize istemeyen ülkeler listesi!
Vize, bir ülkeye giriş veya çıkış yapabilmek için yetkili makamlardan alınması gereken bir izindir. Vize, pasaport üzerine yapılan bir onay ve kayıttır. Vize, genellikle hedef ülkenin konsoloslukları, başkonsoloslukları veya büyükelçilikleri tarafından verilmektedir. Bazı durumlarda ise fahri konsolosluklar da vize verme yetkisine sahip olabilmektedir.
Vize isteyen ülkeler, vizesiz giriş yapılamayan ülkelerdir. Bu ülkelerde seyahat etmek için pasaportun yanı sıra vizeye de sahip olmanız gerekmektedir. Ancak vize istemeyen ülkelerde sadece pasaportla giriş yapmanız mümkündür. Bu nedenle vizesiz ülkeler seyahatlerde tercih edilmektedir. Vize başvurusu için gereken belgeler ve evraklar ülkeden ülkeye değişebilir. Seyahat süresi, vize süresi gibi faktörlere bağlı olarak vize başvuru prosedürleri farklılık gösterebilir.
Vizesiz gezilecek ülkeler genellikle üç kategoriye ayrılır: vizesiz ülkeler, kapıda vize veren ülkeler ve online vize veren ülkeler.
Türk vatandaşlarından vize talep etmeyen ülkelerdir. Bu ülkelerde doğrudan pasaportunuzla giriş yapabilirsiniz.
Sınır kapısında vize verilen ülkelerdir. Bu durumda, belirli bir ücret karşılığında sınırda vize alabilir ve ülkeye giriş yapabilirsiniz. Örneğin, Maldivler, Nepal, Dominik Cumhuriyeti ve Azerbaycan bu kategoride yer almaktadır.
Giriş için online vize hizmeti sunan ülkelerdir. Bu ülkelerin resmi web siteleri üzerinden online vize başvurusu yapmanız gerekmektedir. Başvurunuz kabul edildiğinde online olarak vize alabilirsiniz. Bu şekilde konsolosluğa gitmeye veya başka bir yere seyahat etmeye gerek kalmadan evinizden vize işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz. Her ülkenin kendi özel web sitesi bulunmaktadır.
Arnavutluk
Bosna Hersek
Belarus
Kuzey Makedonya
Kosova
Karadağ
Sırbistan
Moldova
KKTC
Azerbaycan
Brunei
Sri Lanka
Ürdün
Kırgızistan
Kazakistan
Japonya
İran
Lübnan
Gürcistan
Filipinler
Hong Kong
Güney Kore
Özbekistan
Moğolistan
Tayland
Singapur
Azerbaycan
Brunei
Sri Lanka
Ürdün
Kırgızistan
Kazakistan
Japonya
İran
Lübnan
Gürcistan
Filipinler
Hong Kong
Güney Kore
Özbekistan
Moğolistan
Tayland
Singapur
Cook Adaları
Fiji
Mikronezya
Niue
Vanuatu