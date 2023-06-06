Ülke dışında tatil yapmak isteyenlerin ilk merak ettiği konu vizesiz gidilebilen ülkelerin isimleridir. Seyahat yapmak isteyenler vize istemeyen ülkeleri araştırıp doğrudan o ülkeye gitmek isterler. Şimdi sizlere vizesiz gidilecek, vize istemeyen ülkelerin adlarını paylaşalım…

Düşük bütçeli yurtdışı gezisi yapmak isteyenler vizesiz ülkelere gitmeyi tercih ediyor. Sizler için kıta kıta vizesiz gidilecek ülkelerin isimlerini araştırdık. Bu ülkelere vizesiz gidebilir ve dilediğiniz gibi seyahat edebilirsiniz. Peki vize istemeyen ülkeler 2023 hangileri? Vize istemeyen ülkeler listesi!

VİZE NEDİR?

Vize, bir ülkeye giriş veya çıkış yapabilmek için yetkili makamlardan alınması gereken bir izindir. Vize, pasaport üzerine yapılan bir onay ve kayıttır. Vize, genellikle hedef ülkenin konsoloslukları, başkonsoloslukları veya büyükelçilikleri tarafından verilmektedir. Bazı durumlarda ise fahri konsolosluklar da vize verme yetkisine sahip olabilmektedir.

Vize isteyen ülkeler, vizesiz giriş yapılamayan ülkelerdir. Bu ülkelerde seyahat etmek için pasaportun yanı sıra vizeye de sahip olmanız gerekmektedir. Ancak vize istemeyen ülkelerde sadece pasaportla giriş yapmanız mümkündür. Bu nedenle vizesiz ülkeler seyahatlerde tercih edilmektedir. Vize başvurusu için gereken belgeler ve evraklar ülkeden ülkeye değişebilir. Seyahat süresi, vize süresi gibi faktörlere bağlı olarak vize başvuru prosedürleri farklılık gösterebilir.

Vizesiz gezilecek ülkeler genellikle üç kategoriye ayrılır: vizesiz ülkeler, kapıda vize veren ülkeler ve online vize veren ülkeler.

VİZESİZ ÜLKE NE DEMEK?

Türk vatandaşlarından vize talep etmeyen ülkelerdir. Bu ülkelerde doğrudan pasaportunuzla giriş yapabilirsiniz.

KAPIDA VİZE NEDİR?

Sınır kapısında vize verilen ülkelerdir. Bu durumda, belirli bir ücret karşılığında sınırda vize alabilir ve ülkeye giriş yapabilirsiniz. Örneğin, Maldivler, Nepal, Dominik Cumhuriyeti ve Azerbaycan bu kategoride yer almaktadır.

ONLINE VİZE NEDİR?

Giriş için online vize hizmeti sunan ülkelerdir. Bu ülkelerin resmi web siteleri üzerinden online vize başvurusu yapmanız gerekmektedir. Başvurunuz kabul edildiğinde online olarak vize alabilirsiniz. Bu şekilde konsolosluğa gitmeye veya başka bir yere seyahat etmeye gerek kalmadan evinizden vize işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz. Her ülkenin kendi özel web sitesi bulunmaktadır.

TÜRK VATANDAŞLARINDAN VİZE İSTEMEYEN ÜLKELER 2023

Arnavutluk

Bosna Hersek

Belarus

Kuzey Makedonya

Kosova

Karadağ

Sırbistan

Moldova

KKTC

Azerbaycan

Brunei

Sri Lanka

Ürdün

Kırgızistan

Kazakistan

Japonya

İran

Lübnan

Gürcistan

Filipinler

Hong Kong

Güney Kore

Özbekistan

Moğolistan

Tayland

Singapur

Azerbaycan

Brunei

Sri Lanka

Ürdün

Kırgızistan

Kazakistan

Japonya

İran

Lübnan

Gürcistan

Filipinler

Hong Kong

Güney Kore

Özbekistan

Moğolistan

Tayland

Singapur

Cook Adaları

Fiji

Mikronezya

Niue

Vanuatu