Vize'de yol yapım çalışması başlatıldı

Vize Belediye Başkanı Ercan Özalp, fen işleri müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarını takip etti. Altyapısı tamamlanan cadde ve sokaklarda asfaltlama çalışması yapılacak.

Vize ilçesinde yol yapım çalışması başlatıldı.

Vize Belediye Başkanı Ercan Özalp, fen işleri müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarını takip etti.

Çalışmalar hakkında bilgi alan Özalp, altyapısı tamamlanan cadde ve sokaklarda asfaltlama çalışması yürütüldüğünü belirtti.

8 kilometrelik yolda sathi kaplama yapılacağını ifade eden Özalp, çalışmaların kısa sürede tamamlanacağını bildirdi.

Elektrik kesintisi

Kırklareli'nde 1 köy ve 5 mahallede elektrik kesintisi yapılacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında, kent merkezine bağlı Erikler köyü ile Vize ilçesinin Cumhuriyet, Kale, Güven, Kavaklı beldesinin Celaliye ve Çarşı mahallelerine 11 Eylül Pazartesi günü bir süre enerji verilmeyecek.

Söz konusu kesintiler Erikler köyünde 09.00-17.00, Cumhuriyet, Kale, Güven mahallelerinde 10.00-18.00, Celaliye ve Çarşı mahallelerinde ise 09.00-13.00 saatlerinde uygulanacak.