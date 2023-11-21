Vivident hangi ülkenin markası, kimin malı, gibi konular son günlerde ok merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Vivident hangi ülkenin markası, kimin malı?

Son dönemde en çok merak edilen konulardan biri olan Vivident markasının menşei, detaylı şekilde araştırılıyor. Peki, Vivident hangi ülkenin markası, kimin malı? İşte, detaylar…

VİVİDENT HANGİ ÜLKENİN MARKASI?

Türkiye'nin lider sakız markası Vivident, geniş aroma ve paket çeşitliliği ile 60'dan fazla ürününü tüketicilerle buluşturmaktadır.

Perfetti Van Melle altında hangi markalar var?

Perfetti Van Melle şirketi Mart 2001'de Perfetti S.p.A. ve Van Melle NV'nin birleşmesi ile kuruldu. Şirketin genel merkezi İtalyanın Lainate ve Hollandanın Breda şehrindedir.Şirket Haziran 2006'da İspanyol markası Chupa Chups'u alarak, Mondelez International ve Mars şirketinden sonra dünyanın en büyük üçüncü sakız ve şekerleme şirketi olmuştur.[1] 30 bağlı şirket aracılığıyla 17.000 kişiyi istihdam etmekte ve ürünlerini 159'dan fazla ülkeye dağıtmaktadır. ABD merkezi, Cincinnati'nin bir banliyösü ve Erlanger, Kentucky'de yer almaktadır. Ağustos 2018'de, Perfetti Van Melle, perakende perakende satış personelinin seyahatine yardımcı olmak için e-öğrenme eğitim kursuna başladı.

Perfetti Van Mellenin dünya çaplı markaları bunlardır:

• AirHeads

• Alpenliebe

• Big Babol

• Brooklyn

• Chocoleibe

• Centre Fresh

• Centre Shock

• Chlormint

• Chupa Chups

• Filly Folly

• Frisk

• Fruittella

• Golia

• Happydent

• Klene

• Meller

• Mentos

• Smint

• Vigorsol

• Vivident