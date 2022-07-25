Vıttırı Vızzık Adamlar sözleri! Hilmi Şahballı - Vıttırı Vızzık Adamlar Türkü sözleri nelerdir?
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Langıdı Lan Lan Türküsünden sonra beğeniyle dinlenilen Vıttırı Vızzık Adamlar Türküsünün sözleri nelerdir merak edildi. Peki, Hilmi Şahballı - Vıttırı Vızzık Adamlar Türkü sözleri nelerdir? Vıttırı Vızzık Adamlar Türküsünü kim seslendiriyor? İşte detaylar...
Hilmi Şahballı - Vıttırı Vızzık Adamlar Türkü sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Türkünün söz ve müziği Hilmi Şahballı'ya aittir.
VITTIRI VIZZIK ADAMLAR TÜRKÜ SÖZLERİ
Adam sandım fos çıktı
Vıttırı Vızzık Adamlar
Temiz sandım boş çıktı
Vıttırı Vızzık Adamlar
Vıttırı Vızzık Vıttırı Vızzık Adamlar
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Boynunda kravatı
Sınırsız yatı katı
Kişner küheylan atı
Vıttırı Vızzık Adamlar
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Yerindedir bakımı
Yutuyorlar salkımı
Çakal çukal takımı
Vıttırı Vızzık Adamlar
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Ararsın zamanı yok
Arpa var samanı yok
dini yok imanı yok
Vıttırı Vızzık Vıttırı Vızzık Adamlar
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Kamera yapsın çekim
Milletim olsun hakim
Şahballı kim sizler kim
Vıttırı Vızzık Vıttırı Vızzık Adamlar