Vıttırı Vızzık Adamlar sözleri! Hilmi Şahballı - Vıttırı Vızzık Adamlar Türkü sözleri nelerdir? - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Vıttırı Vızzık Adamlar sözleri! Hilmi Şahballı - Vıttırı Vızzık Adamlar Türkü sözleri nelerdir?

Haberler.com - Gündem
 - Güncelleme:
Vıttırı Vızzık Adamlar sözleri! Hilmi Şahballı - Vıttırı Vızzık Adamlar Türkü sözleri nelerdir?

Langıdı Lan Lan Türküsünden sonra beğeniyle dinlenilen Vıttırı Vızzık Adamlar Türküsünün sözleri nelerdir merak edildi. Peki, Hilmi Şahballı - Vıttırı Vızzık Adamlar Türkü sözleri nelerdir? Vıttırı Vızzık Adamlar Türküsünü kim seslendiriyor? İşte detaylar...

Hilmi Şahballı - Vıttırı Vızzık Adamlar Türkü sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Türkünün söz ve müziği Hilmi Şahballı'ya aittir.

VITTIRI VIZZIK ADAMLAR TÜRKÜ SÖZLERİ

Adam sandım fos çıktı

Vıttırı Vızzık Adamlar

Temiz sandım boş çıktı

Vıttırı Vızzık Adamlar

Vıttırı Vızzık Vıttırı Vızzık Adamlar

***

Boynunda kravatı

Sınırsız yatı katı

Kişner küheylan atı

Vıttırı Vızzık Adamlar

***

Yerindedir bakımı

Yutuyorlar salkımı

Çakal çukal takımı

Vıttırı Vızzık Adamlar

***

Ararsın zamanı yok

Arpa var samanı yok

dini yok imanı yok

Vıttırı Vızzık Vıttırı Vızzık Adamlar

***

Kamera yapsın çekim

Milletim olsun hakim

Şahballı kim sizler kim

Vıttırı Vızzık Vıttırı Vızzık Adamlar

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Gündem Magazin Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title