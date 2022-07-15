Vitrinde kedi-köpek satış yasağı başladı, vitrinler boşaldı

Pet shop esnafları, yasağın merdiven altı sağlıksız satışa yol açacağını savundu

ANKARA Geçen yıl 14 Temmuz tarihinde kabul edilerek yasalaşan Hayvanları Koruma Kanunu çerçevesinde pet shoplara verilen 1 yıllık süre 14 Temmuz 2022 itibarıyla doldu. Bugünden itibaren hayvan satış yerlerinde vitrinde kedi ve köpek türlerinin satışı yasaklandı. Bundan sonra kedi ve köpekler internet üzerinden ve katalog ile yapılacak.

14 Temmuz 2021 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Hayvanları Koruma Kanunu çerçevesinde alınan karar gereği pet shopların vitrinlerinde kedi-köpek satışı yasaklanmıştı. Kararın uygulanması için pet shoplara verilen 1 yıllık süre 14 Temmuz 2022 tarihi itibariyle doldu. Bugünden itibaren hayvan satış noktalarında vitrinlerde bulunan kedi ve köpek türlerinin satışında sona gelindi. Artık kedi ve köpek türleri yalnızca internet üzerinden ve katalog ile yapılacak. Karara uymayarak iş yerlerinde yasak çerçevesindeki kedi ve köpek gibi hayvanları bulunduranlara hayvan başına 2 bin 43 lira para cezası uygulanacak. Alınan kararı değerlendiren hayvan satış yeri sahipleri, kararın merdiven altı satışlara yol açabileceğini, sağlıksız hayvan üretimi oluşabileceğini ve fiyat dengesizliğinin gerçekleşebileceğini anlattı.

"Artık insanlar siparişle alabilecekler ve bunu güvenli yerlerden alacaklar"

28 yıldır pet shop işiyle uğraşan Serkan Kıyıcı, kararın bazı noktalarda iyi bazı noktalarda kötü olduğunu söyledi. Herhangi bir ceza durumu yaşamamak adına bir gün önceden vitrinlerden kedi ve köpekleri kaldırdıklarını belirten Kıyıcı, "Aslına bakarsanız işin bir yanı kötü bir yanı iyi oldu. İyi olan tarafı çocukların hayvanları oyuncak gibi alamayacağı güzel bir ortam oldu. Kötü bir yanıysa insanlar biraz daha pahalıya alacaklar. 3-5 bin liralık köpeği 10-15 bin liraya alacaklar. Sadece tavşanlar, kuşlar, hamsterlar yasak değil. Bunun haricinde kedi ve köpeklerin yasaklanması bir tarafa iyi oldu. Artık insanlar siparişle alabilecekler ve bunu güvenli yerlerden alacaklar, daha iyi olacak. Satış olarak etkileyecek. Önceden insanlar görerek alıyordu. Şimdi göremeyecekler. Biz telefonlarına fotoğraf göndereceğiz. Beğendiklerini alacaklar. Bizim kazancımız kedi ve köpek. En çok ekmek yediğimiz yer orası. Biz dünden itibaren hepsini kaldırdık" dedi.

"Biz ne olacak bilmiyoruz"

38 yıldır pet shop iş yeri işlettiğini dile getiren Uğur Ertaymaz, kararla ilgili bir belirsizlik olduğunu, henüz ne olacağının netleşmediğini vurguladı. Oluşacak sonuçlara karşın önlem alınmazsa yakın süreçlerde kaçak kedi-köpek satılma ihtimalinin bulunduğunu aktaran Ertaymaz, "Biz şu anda kedi ve köpeği nasıl satacağız, nasıl satmayacağız, nerede satılacak, kimler satacak bilmiyoruz. Altyapısı yok. Biz de ikilemdeyiz işin açıkçası. İnternetten bu işi merdiven altında yapan insanların satışı daha fazla olacak belki de. Bir sürü dolandırıcı türedi. Türkiye'de çiftlik sistemi oturmamış, herhangi bir üretim çiftliği yok, insanların gidip alışveriş edebileceği bir çiftlik yok. Böyle olmayınca sistem nasıl oturacak. Biz de memnun değiliz. Adam gelip bize kedi-köpek satışının yasaklandığını söylüyor. Biz geçen seneden beri bu sıkıntıyı çekiyoruz" diye konuştu.

"Kimse görmediği canlıyı almak istemeyecek"

12 yıldır hayvan satışıyla uğraşan Muhammet Yaşar ise şunları söyledi:

"Devletin dediği şekilde kedi-köpek satışını kaldırdık. Bundan sonra aktif bir şekilde kedi-köpek kabinlerde bulunmayacak, sipariş üzerine denildi. Ama bununla ilgili detaylı bir şekilde açıklama getirilmedi. Pet shopçular olarak kafamızda soru işaretleri var. Kedi-köpek nereden temin edilecek, nasıl gelecek, müşteri görmediği köpeği nasıl alacak. Katalogdan veya telefondan bakarak kedi-köpek seçmek ne kadar etik olacak, satışları nasıl etkileyecek bundan sonra göreceğiz. Bizim yıllardır kazandığımız tecrübeyle kimse görmediği canlıyı almak istemeyecek. Telefondan, fotoğraftan bakarak almak istemeyecek. Kedi-köpek satışları aktif şekilde dükkanlardan düşecek. Merdiven altı kedi ve köpek üretimleri, barınaktan, internetten sahiplenmeler artacak ancak milleti ne kadar dolandıracaklar ne kadar şikayetle karşılaşacaklar aktif bir şekilde göreceğiz."

Ayrıca esnaflar, karara yönelik yeni düzenlemeler yapılmasını, oluşacak mağduriyetlerin giderilmesi taleplerinde bulundu.