Vişneli mekik tarifi! Masterchef vişneli mekik nedir, nasıl yapılır? Vişneli mekik için gerekli malzemeler!
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Masterchef 15 Ekim yarışmasında şefler tarafından vişneli mekik tatlısı yapılması istendi. Peki, Mastercheft vişneli mekik nasıl yapılır? Vişneli mekik için gerekli malzemeler nelerdir? Vişneli mekik tarifi! Vişneli mekik nasıl yapılır? Detaylar haberimizde…
Masterchef'te bugün birbirinden güzel yemek yapıldı. Seyircilerin en merak ettiği konu ise vişneli mekik tarifi oldu. Peki, Mastercheft vişneli mekik nasıl yapılır? Vişneli mekik için gerekli malzemeler nelerdir? Vişneli mekik tarifi! Vişneli mekik nasıl yapılır? İşte detaylar…
VİŞNELİ MEKİK İÇİN GEREKLİ MALZEMELER NELER?
- 4 adet yumurta
- 1 su bardağı pudra şekeri
- 1 su bardağı un
- 1/2 su bardağı toz badem
- 1 paket vanilin
- 1 kase dondurulmuş vişne
VİŞNELİ MEKİK NASIL YAPILIR?
- Fırını 170 dereceye ayarlayın.
- Geniş bir kasede pudra şekeri ile tereyağını spatula yardımıyla karıştırın.
- Yumurtaları teker teker içerisine ilave edip harcınızın yumurtayı iyice yemesini sağlayın.
- Geriye kalan kuru malzemeleri ayrı bir kapta iyice karıştırın ve yumurtalı harcın içerisine azar azar ilave ederektüm malzemelerin homojen biçimde birbirine karışmasını sağlayın.
- Vişneleri bir süzgece alın ve fazla suyunun süzülmesini sağlayın.
- Yağlanmış mekik kalıplarına hazırladığınız harcı dökün.
- Üzerlerine ikişer adet vişne ekleyin.
- Önceden ısıttığınız 170 derece fırında kenarlardan ortaya doğru hafif altın rengini alana kadar, yaklaşık 20 dakika pişirin. Fırın farklılıklarından dolayı pişme süresi değişebilir, bu yüzden kontrol ederek pişirin.
- Pişen mekikleri oda sıcaklığında beklettikten sonra sevdiklerinizle afiyetle tüketin.
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