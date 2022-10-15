Vişneli mekik tarifi! Masterchef vişneli mekik nedir, nasıl yapılır? Vişneli mekik için gerekli malzemeler!

Masterchef 15 Ekim yarışmasında şefler tarafından vişneli mekik tatlısı yapılması istendi. Peki, Mastercheft vişneli mekik nasıl yapılır? Vişneli mekik için gerekli malzemeler nelerdir? Vişneli mekik tarifi! Vişneli mekik nasıl yapılır? Detaylar haberimizde…

Masterchef'te bugün birbirinden güzel yemek yapıldı. Seyircilerin en merak ettiği konu ise vişneli mekik tarifi oldu. Peki, Mastercheft vişneli mekik nasıl yapılır? Vişneli mekik için gerekli malzemeler nelerdir? Vişneli mekik tarifi! Vişneli mekik nasıl yapılır? İşte detaylar…

VİŞNELİ MEKİK İÇİN GEREKLİ MALZEMELER NELER?

4 adet yumurta

1 su bardağı pudra şekeri

1 su bardağı un

1/2 su bardağı toz badem

1 paket vanilin

1 kase dondurulmuş vişne

VİŞNELİ MEKİK NASIL YAPILIR?