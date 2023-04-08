Süper Lig'in 28'inci haftasında Trabzonspor, Kasımpaşa ile kozlarını paylaştı. Bordo-mavililerde oyuna ikinci yarının başında dahil olan Visca, yaşadığı sakatlık nedeniyle mücadeleye devam edemedi. 33 yaşındaki başarılı futbolcu, bu sezon 3'üncü kez sakatlık yaşadı. Futbolseverler ise Visca ne zaman dönecek? Visca sakatlandı mı, sakatlığı ne? Visca kaç maç yok? sorularına yanıt aradı.

Sakatlıkların peşini bırakmadığı Edin Visca, bu sezon aynı şeyi 3'üncü kez yaşadı

Spor Toto Süper Lig'in 28'inci haftasında Trabzonspor, Kasımpaşa'ya konuk oldu. Maçın ikinci yarısında Doğucan'ın yerine oyuna dahil olan Visca, 66. dakikada bacağını tutarak orta alanda kendisini yere bıraktı. Sakatlık geçiren Visca böylelikle 21 dakika sahada kalabilmiş oldu. Visca'nın yerine ise oyuna Marek Hamsik dahil oldu. Peki, Visca ne zaman dönecek? Visca sakatlandı mı, sakatlığı ne? Visca kaç maç yok?

VİSCA NE ZAMAN DÖNECEK?

İkinci yarının başında oyuna giren Visca, topsuz alanda kendini yere bıraktı. Trabzonspor sağlık heyetinin müdahalesi sonrası Edin Visca üzgün bir şekilde kenara geldi. Karadeniz ekibinde Edin Visca'nın yerine Marek Hamsik oyuna dahil oldu. Trabzonspor ekibinden henüz Visca'nın sakatlığı hakkında resmi bir açıklama gelmedi.

Bordo-mavililerde Visca, Süper Lig'de bu sezon çok sayıda talihsizlik yaşadı. Bosna Hersekli oyuncu, sezonun ikinci haftasında Hatayspor maçında 44'üncü dakikada sakatlandı. Edin Visca'nın kolunda kırık meydana geldi. Edin Visca kol kırığı ve daha sonra antrenman eksiği nedeniyle uzun süre forma giyemedi.

Trabzonspor'un yıldızı Edin Visca, Süper Lig'in 16'ncı haftasındaki Karagümrük maçında da şoke eden bir olay yaşadı. Bosna Hersekli oyuncu, 50'nci dakikada köprücük kemiğinin kırılması nedeniyle kenara geldi. Edin Visca yine uzun süre sahalardan uzak kaldı. Visca daha önce de Hatayspor maçında sakatlanarak oyundan çıkmış ve ikinci kez de Aralık ayında oynanan Karagümrük maçında sahayı terk etmek zorunda kalmıştı. Bu karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkışı ise sezonda 3. kez gerçekleşti. Bordo-mavili ekiple bu sezon sadece 8 karşılaşmada forma giyen 33 yaşındaki başarılı futbolcu, söz konusu maçlarda 1 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.