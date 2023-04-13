Süper Lig'de şampiyonluk heyecanı son hızla devam ederken futbolseverler Beşiktaş - Trabzonspor maçını bekliyor. Kasımpaşa maçında sakatlanan Edin Visca'nın Beşiktaş karşılaşmasında forma giyip giymeyeceği ise gündemde yerini aldı. Peki, Visca Beşiktaş maçında oynayacak mı? Visca BJK maçında var mı, yok mu?

Visca Beşiktaş maçında oynayacak mı? sorusunu futbolseverler merak ediyor. Kasımpaşa maçında sakatlık yaşayan Visca'nın 16 Nisan Pazar günü oynanacak olan Beşiktaş maçında oynayıp oynamadığı araştırılıyor. Süper Lig'de Beşiktaş ile karşılaşacak Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür ve Edin Visca sakatlığa kurban gitti. Peki, Visca Beşiktaş maçında oynayacak mı? Visca BJK maçında var mı, yok mu?

VİSCA BEŞİKTAŞ MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Trabzonspor'a Beşiktaş maçı öncesi iki futbolcusundan kötü haber geldi. Kulüpten yapılan açıklamada, Abdülkadir Ömür ve Edin Visca'nın siyah-beyazlılara karşı forma giyemeyeceği duyuruldu.

Trabzonspor, Kasımpaşa maçı sırasında sakatlanarak oyundan çıkan Abdülkadir Ömür'ün sol ayak birinci parmağında çatlak, aynı karşılaşmada sakatlık yaşayan Edin Visca'nın ise sağ uyluk arka bölgesinde kas yaralanması tespit edildiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kasımpaşa maçı sırasında sakatlanarak oyundan çıkan oyuncumuz Abdülkadir Ömür'ün yapılan muayene ve görüntülemesi sonucunda sol ayak birinci parmakta çatlak tespit edilmiştir. Aynı maçta sakatlanan Visca'nın da yapılan muayene ve görüntülemesinde sağ uyluk arka bölgede kas yaralanması olduğu görülmüştür. Sağlık ekibi tarafından tedavileri sürdürülen oyuncularımızın Beşiktaş ile oynayacağımız maçın kadrosunda yer almaları zor gözükmektedir." denildi.