Visa hangi ülkenin markası, kimin malı, gibi konular son günlerde ok merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Visa hangi ülkenin markası, kimin malı?

VİSA HANGİ ÜLKENİN MARKASI?

Genel merkezi: San Francisco, Kaliforniya, ABD

Visa Inc. (veya marka ismiyle VISA), merkezi Foster, Kaliforniya, ABD'de bulunan bir Amerikan çok uluslu finansal hizmetler şirketidir. Eylül 1958'de Bank of America (BofA) tarafından Fresno, Kaliforniya'da BankAmericard kredi kartı programı olarak başlatıldı. Amacı dünya genelinde, çoğunlukla Visa markalı banka kartı, kredi kartı ve ön ödemeli kartlar aracılığıyla elektronik fon transferlerini kolaylaştırmaktır. Dünya genelinde Çin gibi kapalı ekonomiye sahip ülkeler hariç, en yakın rakibi MasterCard ile bir Düapol oluşturmaktadır. Aynı zamanda Discover Financial ve American Express gibi rakipleri bulunur.

1970 yılına gelindiğinde BofA, BankAmericard programının doğrudan kontrolünden vazgeçerek yönetimini devralmak için diğer çeşitli BankAmericard ihraççı bankalarıyla bir konsorsiyum oluşturdu. Daha sonra 1976'da Visa olarak yeniden adlandırıldı.

Visa bir son müşteri şirketi değildir. Asıl müşterileri kart kullanıcıları değil, kart kullanıcılarının bağlı oldukları bankalardır. Visa gelirlerini büyük ölçüde son kullanıcıların yaptığı harcamalar üzerinden ya da önceden anlaşılmış sabit bir ödeme ile sağlamaktadır.

Dünya çapındaki neredeyse tüm Visa işlemleri, şirketin Ashburn, Virginia, Highlands Ranch, Colorado, Londra, İngiltere; ve Singapur'da bulunan dört güvenli veri merkezinden birinde doğrudan işletilen VisaNet aracılığıyla işlenir. Visa, 2015 yılında China UnionPay'i geride bıraktıktan sonra (banka ve kredi kartları bir arada) dünyanın en büyük ikinci kartlı ödeme kuruluşudur.

Visa 482 milyar dolarlık piyasa değeri ile dünyanın en değerli şirketlerinden biridir. 2020 yılı toplam gelirleri yaklaşık 21 milyar dolar, net gelirleri ise 10.87 milyar dolardır.