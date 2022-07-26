Virman kişinin aynı banka şubesindeki hesapları arasındaki işlemin varlık göstermesi durumuna denir. Virman nasıl yapılır ve virman neden yapılır merak ediliyor. Virman nedir, nasıl yapılır, neden yapılır soruları araştırılıyor. Virman nedir? Virman nasıl yapılır? Virman neden yapılır? Detaylar haberimizdedir…

VİRMAN NEDİR?

Banka havalesi , banka havalesi veya kredi transferi , bir kişiden veya kuruluştan diğerine elektronik fon transferi yöntemidir. Banka havalesi, bir banka hesabından başka bir banka hesabına veya bir kasadaki nakit transferi yoluyla yapılabilir.

VİRMAN NASIL YAPILIR?

Banka havalesi şu şekilde gerçekleştirilir:

Transfer yapmak isteyen işletme bir bankaya yaklaşır ve bankaya belli bir miktar para transfer etmesi için talimat verir. IBAN ve BIC kodları da verilir, böylece banka paranın nereye gönderilmesi gerektiğini bilir.

Gönderen banka, güvenli bir sistem ( SWIFT veya Fedwire gibi ) üzerinden alıcı bankaya verilen talimata göre ödeme yapılmasını talep eden bir mesaj iletir.

Mesaj ayrıca ödeme talimatlarını da içerir. Gerçek transfer anlık değildir: paranın gönderenin hesabından alıcının hesabına geçmesi birkaç saat hatta günler alabilir.

Ya ilgili bankaların kendi aralarında karşılıklı bir hesapları olmalı ya da nihai alıcıya daha fazla fayda sağlamak için ödeme böyle bir hesaba sahip bir bankaya, muhabir bankaya gönderilmelidir.

Bankalar, hizmet için ödemeyi alıcıdan olduğu kadar göndericiden de tahsil eder. Gönderen banka genellikle transfer edilen fonlardan ayrı bir ücret tahsil ederken, alıcı banka ve transferin geçtiği aracı bankalar transfer edilen paradan ücretler düşer, böylece alıcı gönderenin gönderdiğinden daha azını alır.

VİRMAN NEDEN YAPILIR?

Virman neden yapılır çünkü müşterinin banka havalesi ve kartlarla ödeme yapmasına veya ATM'lerden para çekmesine olanak tanıyor. Bir virman hesabı banka havalesi veya nakit para yatırma yoluyla finanse edilebilir. Bununla birlikte, transferler ve ödeme tavsiyesi vermenize de olanak tanır.