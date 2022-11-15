Virman İşlemi Nedir? Nasıl Yapılır?

Bankacılık sektöründe kullanılan ve anlamı merak edilen pek çok terim bulunmaktadır. Virman da bunlardan biri. Peki virman nedir, nasıl yapılır? Virman talimatı ne anlama geliyor? İşte konu bilmeniz gerekenler...

Bankacılık işlemlerinin gelişmesi müşteriler açısından da pek çok kolaylık sunuyor. Ancak bankacılık sektörde kullanılan bazı terimlerin anlamlarını vatandaşlar arasından büyük merak konusu. Onlardan bir olan Virman terimi .Peki, Virman nedir, virman talimatı ne demek ,virman nasıl yapılır? Detaylar haberimizde...

VİRMAN NEDİR, VİRMAN TALİMATI NE DEMEK?

Virman, kişinin bir bankanın aynı şubesinde bulunan hesapları arasında gerçekleştirdiği para transferine denir. Yani, kişinin aynı banka şubesinde mevcut olan hesapları arasında yapılan işlemdir.

Virman işlemi ile havale işlemi arasındaki fark; havale aynı bankada farklı kişilere ait hesaplar arasında gerçekleştirilmesidir. Virman ise aynı banka şubesinde olan ve bir kişiye ait iki hesap arasında gerçekleştirilen bir işlemdir.

VİRMAN YAPARKEN NELERE DİKKAT ETMEKLİYİZ?

Virman işlemini gerçekleştirirken dikkat edeceğiniz bazı noktalar vardır. Bunlardan ilki virman işlemlerinde herhangi bir komisyon ya da ek ücret alınmamasıdır. Yani bankanızın bu işlem için sizden bir ücret talep etmiyor olması gerekir. Paranızı transfer edeceğiniz hesapları doğru seçmeniz ve ücret tutarını doğru girmeniz önemlidir. Virman işlemi, kendi banka hesaplarınız arasında olduğu için bu noktada hatalı işlem gerçekleşme ihtimali düşüktür. Hatalı işlem gerçekleştirseniz bilebu hatayı düzeltmeniz mümkündür. Bankanızdan "geri virman" işlemi konusunda yardım alarak hatayı giderebilirsiniz. Ayrıca kendiniz de hatalı gerçekleşen işlemi geri transfer yaparak düzeltebilirsiniz. Dolayısıyla virman işlemlerinizde çok büyük problemlerle karşılaşma olasılığınız oldukça düşüktür.

Ayrıca virman dışında birden fazla banka hesabınızı yönetiyor durumda da olabilirsiniz. Böyle durumlarda EFT ya da para transferi işlemleri ile istediğiniz işlemi yapmak mümkün olacaktır. Tabi ki çoklu bankacılık işlemlerinde birden fazla banka şubesini ziyaret etmek oldukça zordur. Hem zamanınızdan hem de enerjinizden fedakarlık etmeniz gerekir. Başka bir seçenek olarak bankaların mobil uygulamaları ile de bunu gerçekleştirebilirsiniz. Ancak bu işlem de oldukça efor gerektirdiğinden kullanıcılar açısından çok efektif bir süreç değildir.

VİRMAN NASIL YAPILIR?

Virman işlemi, internet bankacılığı, ATM, mobil bankacılık ve şubeler aracılığıyla yapılabiliyor. Banka mesai saatleri içerisinde şubeden virman talebi gerçekleştirilebilir. Mesai saatleri dışında ise mobil bankacılık ve ATM'ler aracılığıyla da yapılabilir. Virman işlemi sırasında para transferinin yapılacağı hesaba ve gönderim miktarına dikkat edilmelidir.