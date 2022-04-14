Virginia Woolf kimdir? Virginia Woolf nasıl öldü? Virginia woolf kitapları nelerdir?

Virginia Woolf kimdir? Yazdığı kitaplarla çağının ötesine geçen Virginia Woolf, döneminde anlaşılmayıp günümüzde en çok sevilen ve üzerine konuşulan yazarlardan biridir. Yazdığı kitapların içinde bulunan metafor ögeleri, kitaplarındaki konu bakımından oldukça dikkat çekmektedir. Modernizmin en önemli temsilcilerin biri olan Virginia woolf kimdir? Virginia woolf kitapları nelerdir? sorularının yanıtları cevaplarda!

VİRGİNİA WOOLF KİMDİR?

25 Ocak 1882 yılında dünyaya gelen Virginia Woolf, İngiltere'de dünyaya geldi. Virginia Woolf, 1895 yılında bir gazetede kısa hikayelerini yayınlanmasının ardından adından söz ettirmeye başlar. 1904 yılında Bloomsbury'ye taşınması Virginia Woolf için dönüm noktası olmuştur. Cinsel konulardaki özgürlükçü tavırlarıyla tanınan ve birçok ünlü kişileri içinde bulunduran bir grup entellektüelliğin oluşturduğu Bloomsbury katılmıştır. Kendilerini etik bir grup olarak tanımlayan Bloomsbury'de olan Lytton Strachey ile 1909 yılında nişanlansa de 1912 yılında Leonard Woolf ile hayatını birleştirmiştir. Leonard Woolf, eşinin kitaplarını basabilmek amacıyla bir basım evi kurarak Virginia Woolf'un ilk kitaplarının basımına yardımcı olmuştur.

Virginia Woolf, 28 Mart 1941 yılında içinde bulunduğu ruhsal bunalım sonucunda kendini yeteri kadar kabiliyetli hissetmediği bir esnada, savaş korkusunun artması ile, evlerinin yakınında bulunan Ouse nehrine ceplerine taşlar doldurarak kendini bırakmıştır. Virginia Wolf ardında kardeşi Vanessa Bell'e ve eşi Leonard Woolf'a mektup bırakarak hayata veda etti.

VİRGİNİA WOOLF KİTAPLARI NELERDİR?

Geriye kitaplarını, mektuplarını bırakan Virginia Woolf yüzyılları aşarak günümüze kadar gelen yazarlardan biridir.

Virginia Woolf kitapları

- Dışa Yolculuk (1915)

- Gece ve Gündüz (roman) (1919)

- Jacob'un Odası (1922)

- Mrs Dalloway (1925)

- Deniz Feneri (roman) (1927)

- Orlando: Bir Yaşam Öyküsü (1928)

- Dalgalar (roman) (1931)

- Yıllar (1937)

- Kendine Ait Bir Oda (1929)

- Londra Manzaraları (1931)

- Flush, Bir Köpeğin Romanı (1933)

- Üç Gine (1938)

- Perde Arası (1941)

- Virginia Woolf'un Günlükleri

- Pazartesi ya da Salı (1921)

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