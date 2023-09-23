Virajı alamayan otomobil demir korkuluklarda asılı kaldı

Kastamonu'da virajı alamayan otomobil, kaldırıma çıkarak önce ağaca çarptı, ardından dere kenarında bulunan demir korkuluklara çarparak asılı kaldı. Kazada yaralanan olmadı.

Kastamonu'da virajı alamayan otomobil, kaldırıma çıkarak önce ağaca çarptı, ardından dere kenarında bulunan demir korkuluklara çarparak asılı kaldı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'da Cebrail Mahallesi 125.Yıl Atatürk Caddesi üzerinde sürücüsü öğrenilemeyen Peugeot marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak kaldırıma çıktı. Kaldırımda ağaca çarpan otomobil, ardından Karaçomak Deresi kenarında bulunan demir korkuluklara çarptı. Demir korkulukları da kıran otomobil, Karaçomak Deresi kenarında asılı kaldı. Kazada yaralanan olmazken, Kastamonu Belediyesi itfaiye ekipleri, bölgeye gelerek araçta incelemelerde bulundu. - KASTAMONU