VİP araç park halindeki otomobile çarptı: 1 yaralı

VİP araç park halindeki otomobile çaptı: 1 yaralı

ANTALYA - Antalya 'nın Serik ilçesinde arızalanan park halindeki otomobile VİP aracın çarpması sonucu yaşanan kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza Serik ilçesi Orta Mahalle Belek turizm merkezi yolunda akşam saatlerinde meydana geldi. Yasin K. (29)'nın kullandığı 07 BEY 746 plakalı vip araç, yol kenarında sürücüsü tarafından arıza yaptığı için park edilen 07 BKA 565 otomobile çarptı. Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Vip araç sürücüsü Yasin K. yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası inceleme başlatıldı.