Son zamanlarda sık duymaya başladığımız kelimelerden birisi olan Vintage kelimesi insanlar tarafından oldukça merak edilen kelimeler arasında yer alıyor. Vintage kelimesinin anlamını bilmeyen insanların en sık sorduğu sorulardan birisi de Vintage ne demek? Sorusu oluyor. Peki Vintage ne demek? Vintage kıyafet ne anlama geliyor? Vintage ile Retro arasında fark nedir? Vintage moda nedir?

Vintage kelimesini son yıllarda sosyal medyanın da etkisiyle beraber çok sık duymaya başladık. Son yıllarda oldukça popüler bir hal kazanan Vintage giyim tarzı da merak edilenler arasında yer alıyor. Vintage ile Retro kelimeleri, en çok karıştırılanlardan bir tanesidir. Peki Vintage ne demek? Vintage kıyafet ne anlama geliyor? Vintage ile Retro arasında fark nedir? Vintage moda nedir? Sorularını sizler için yanıtladık. İşte detaylar.

VİNTAGE NE DEMEK?

Türkçe karşılığına bakıldığı zaman karşılığı "bağ bozumu" olan Vintage, insanlar tarafından pek anlaşılmıyor. Daha detaylı ve açıklayıcı bir anlatım ile şu şekilde özetleyebiliriz. Geçmiş döneme ait tek ve özel parça ya da koleksiyonlar için kullanılan bir terim anlamına gelmektedir.

VİNTAGE GİYİM NE DEMEK?

Vintage giyim ise Vintage kelimesinin oldukça sık kullanılmasından sonra merak edilen bir diğer konudur. Geçmiş döneme ait tek ve özel parça olma özelliğini taşıyan kıyafetler son zamanda oldukça popüler hale gelmiştir. Özellikle de sosyal medya ile birçok kişinin merak ve ilgi kaynağı olmuştur.