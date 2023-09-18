A Milli Futbol Takımı'nda Stefan Kuntz döneminin resmen sona ermesiyle beraber taraftarlar şimdiden Vincenzo Montella Milli Takım teknik direktörü mü oldu, olacak? Sorusuna yanıt arar oldu. TFF Yönetimi, Alman teknik adamı arayarak görevine son verirken sosyal medyada birçok taraftar Vincenzo Montella Milli Takım teknik direktörü mü oldu? Vincenzo Montella kimdir, hangi takımı çalıştırıyor, kariyeri ve biyografisi! İşte detaylar…

Ermenistan'la berabere kalınan, Japonya'ya mağlup olunan maçların ardından Kuntz için istifa çağrıları yapılmıştı. O çağrılar sonuç buldu ve Stefan Kuntz; A Milli Takım'ın başında bulunduğu 20 maçta 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyetlik kariyeri sonlanmış oldu. Gözler ise Vincenzo Montella'ya çevrildi. Peki, Vincenzo Montella Milli Takım teknik direktörü mü oldu? Vincenzo Montella kimdir, hangi takımı çalıştırıyor, kariyeri ve biyografisi!

VİNCENZO MONTELLA MİLLİ TAKIM TEKNİK DİREKTÖRÜ MÜ OLDU?

A Milli Takım'da Stefan Kuntz ile yolların ayrılmasının ardından hoca adayları 2'ye kadar indi. Joachim Löw'den maliyeti nedeniyle vazgeçen TFF, Abdullah Avcı ve Vincenzo Montella arasında tercih yapacak. İki hocayla da anlaşmaya varan TFF'nin son kararını 2 gün içinde açıklaması bekleniyor. Ermenistan ve Japonya karşılaşmalarında alınan sonuçların ardından A Milli Takım'da Stefan Kuntz dönemi sona erdi. Ay-yıldızlı ekipte yeni hoca için Montella ve Abdullah Avcı isimleri öne çıkıyor.

Vincenzo Montella

İKİ HOCAYLA DA ANLAŞMA SAĞLANDI

Joachim Löw'den vazgeçen TFF, A Milli Takım Abdullah Avcı ya da Vincenzo Montella'yı düşünüyor. İtalyan hoca ile yapılan ilk görüşme olumlu geçerken, Avcı ile ise prensip anlaşmasına varıldı.

2 GÜN İÇİNDE BELLİ OLACAK

TFF'nin Stefan Kuntz sonrası yeni hoca için kısa süre içinde karar vermesi ve kamuoyuna açıklaması bekleniyor.

Vincenzo Montella

VİNCENZO MONTELLA KİMDİR, HAYATI VE BİYOGRAFİSİ!

Vincenzo Montella, 18 Haziran 1974 tarihinde İtalya'nın Pomigliano d'Arco şehrinde doğmuş bir futbol efsanesidir. Kariyerine İtalya'nın 3. Lig'inde Empoli'de başlamıştır. 1996 yılında Serie B takımlarından Genoa'ya transfer olmuş ve ilk sezonunda 21 gol atarak Serie A kulüplerinden Sampdoria'ya transfer olma fırsatını yakalamıştır.

1999 yılında Sampdoria küme düşünce, AS Roma'ya 15,3 milyon £ karşılığında transfer olmuş ve 2001 yılında AS Roma'nın Serie A şampiyonluğunda önemli bir rol oynamıştır. Montella, İtalya milli futbol takımı formasını ilk kez 5 Haziran 1999'da Galler karşısında giymiştir. 2000 Avrupa Futbol Şampiyonası ve 2002 FIFA Dünya Kupası kadrolarında da yer almıştır.

Montella'nın en unutulmaz performanslarından biri, 2002 yılında AS Roma ile Lazio arasındaki Roma derbisinde sergilediği performanstır. Bu maçta AS Roma, ezeli rakibi Lazio'yu 5-1 mağlup ederken, Montella'nın 4 golü bu zaferin temelini atmıştır.

Ancak 2005-06 sezonunda yaşadığı omuz sakatlığı nedeniyle sadece 12 maçta forma giyebilmiştir.

Teknik direktörlük kariyerine de atılan Montella, AS Roma, Calcio Catania, Fiorentina, Milan, Sevilla ve son olarak Adana Demirspor gibi takımlarda görev yapmıştır. Fiorentina ile üst üste 3 sezon ilk 4'e girme başarısı göstermiş ve 2014-15 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finale yükselmiştir.

Vincenzo Montella'nın futbolculuk ve teknik direktörlük kariyeri, İtalyan futboluna önemli katkılarda bulunmuş bir isim olarak hatırlanmaktadır.

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