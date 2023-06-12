Vincenzo Montella kimdir? Vincenzo Montella çalıştırdığı takımlar!

Transfer dönemimin başlaması ile birlikte spor gündeminin öne çıkan isimleri arasında yer alan Vincenzo Montella hakkında Vincenzo Montella kim merak ediliyor. Peki Vincenzo Montella kimdir? İşte, Vincenzo Montella çalıştırdığı takımlar!

Vincenzo Montella çalıştırdığı takımlar! Transfer dönemimin başlaması ile birlikte spor gündeminin öne çıkan isimleri arasında yer alan Vincenzo Montella hakkında Vincenzo Montella kim merak ediliyor. Peki Vincenzo Montella kimdir? İşte, Vincenzo Montella çalıştırdığı takımlar haberimizde...

VİNCENZO MONTELLA KİMDİR?

Vincenzo Montella 18 Haziran 1974; Pomigliano d'Arco, Campania doğumlu İtalyan eski millî futbolcu, teknik direktör. Süper Lig takımlarından Adana Demirspor'un teknik direktörüdür.

FUTBOL KARİYERİ

Montella futbolculuk kariyerine o zamanlar İtalya'nın 3. Ligi'nde oynayan Empoli'de başladı. 1996 yılında Serie B'de oynayan Genoa'ya geçti. Gittiği ilk sezonda attığı 21 gol Serie A kulüplerinden Sampdoria'ya transfer olmasını sağladı. 1999 yılında Sampdoria küme düşünce 15,3 milyon £ karşılığında AS Roma'ya transfer oldu. 2001 yılında AS Roma'nın Serie A'yı kazanmasında rol oynadı.

Montella İtalya millî futbol takımı formasını ilk defa 5 Haziran 1999'da Galler karşısında giydi. İtalya'nın 2000 Avrupa Futbol Şampiyonası ve 2002 FIFA Dünya Kupası kadrolarında yer aldı.

Montella en iyi performanslarından birini Mart 2002'deki Roma derbisinde Lazio'ya karşı koydu. AS Roma ezeli rakibi Lazio'yu 5-1 ile geçerken Montella'nın 4 golde imzası vardı.

Onun için 2005-06 sezonu pek parlak geçmedi. Omzundan geçirdiği sakatlık nedeniyle sadece 12 maçta forma giyebildi.

VİNCENZO MONTELLA'NIN ÇALIŞTIRDIĞI TAKIMLAR

2011 Roma (geçici)

2011-2012 Catania

2012-2015 Fiorentina

2015-2016 Sampdoria

2016-2017 Milan

2017-2018 Sevilla

2018-2019 Fiorentina

2021- Adana Demirspor