Süper Lig devi Fenerbahçe, Jorge Jesus'tan sonra Vincenzo Montella ile her konuda anlaşmaya vardı. Peki, Vincenzo Montella hangi takımları çalıştırdı, maaşı ne kadar?

Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus ile yollarını kısa bir süre önce ayırdığını açıklayan Fenerbahçe, Adana Demirspor'un hocası Vincenzo Montella ile anlaşmaya vardı. Peki, Vincenzo Montella hangi takımları çalıştırdı, maaşı ne kadar?

VİNCENZO MONTELLA HANGİ TAKIMLARI ÇALIŞTIRDI?

Doğum tarihi: 18 Haziran 1974

(48 yıl yaşında),

Pomigliano d'Arco, İtalya

Montella futbolculuk kariyerine o zamanlar İtalya'nın 3. Ligi'nde oynayan Empoli'de başladı. 1996 yılında Serie B'de oynayan Genoa'ya geçti. Gittiği ilk sezonda attığı 21 gol Serie A kulüplerinden Sampdoria'ya transfer olmasını sağladı. 1999 yılında Sampdoria küme düşünce 15,3 milyon £ karşılığında AS Roma'ya transfer oldu. 2001 yılında AS Roma'nın Serie A'yı kazanmasında rol oynadı.

Montella İtalya millî futbol takımı formasını ilk defa 5 Haziran 1999'da Galler karşısında giydi. İtalya'nın 2000 Avrupa Futbol Şampiyonası ve 2002 FIFA Dünya Kupası kadrolarında yer aldı.

Montella en iyi performanslarından birini Mart 2002'deki Roma derbisinde Lazio'ya karşı koydu. AS Roma ezeli rakibi Lazio'yu 5-1 ile geçerken Montella'nın 4 golde imzası vardı.

Onun için 2005-06 sezonu pek parlak geçmedi. Omzundan geçirdiği sakatlık nedeniyle sadece 12 maçta forma giyebildi.

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