Vincenzo Montella ile Fenerbahçe anlaştı mı merak ediliyordu. Gelen bilgilere göre, Süper Lig devi Fenerbahçe, Jorge Jesus'tan sonra Vincenzo Montella ile her konuda anlaşmaya vardı. Peki Vincenzo Montella Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü mü oldu?

Bir devir sona erdi! Adana Demirspor, Montella ile yollarını ayırdı

Süper Lig devi Fenerbahçe, Jorge Jesus'tan sonra Vincenzo Montella ile her konuda anlaşmaya vardı. Peki Vincenzo Montella Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü mü oldu? İşte detaylar...

VİNCENZO MONTELLA FENERBAHÇE'NİN YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜ MÜ?

Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus ile yollarını ayıran Fenerbahçe, Vincenzo Montella ile anlaşmaya vardı. Sarı-lacivertlilerin İtalyan hocayı kısa süre içerisinde açıklaması bekleniyor.

JESUS'UN YERİNİ MONTELLA DOLDURDU

Jorge Jesu'un ayrılığını resmen açıklayan Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, İtalyan çalıştırıcı Montella ile görüşerek her konuda anlaşmaya vardı.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Sergen Yalçın, Abdullah Avcı ve Lucescu'nun isimleri çeşitli kaynaklarca ortaya atılırken, Fenerbahçe Yönetimi'nin bu isimlerle temas kurmadığı ve en ciddi adaylarının Montella olduğu öğrenildi. Öte yandan anlaşmanın yakın zamanda resmen açıklanması bekleniyor.