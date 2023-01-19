Villarreal - Real Madrid maçı ne zaman? Villarreal - Real Madrid hangi kanalda?
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Villarreal - Real Madrid Maçı, 19 Ocak Perşembe günü oynanacak. Maç 23.00'te başlayacak.
Villarreal - Real Madrid maçı saat 23.00'te başlayacak.
Villarreal - Real Madrid maçı yayın bilgisi bulunmuyor.
Villarreal ve Real Madrid, karşı karşıya geleceği İspanya Kral Kupası Copa Del Rey maçı, Villarreal'da, Villarreal Stadyumu'nda oynanacak.