Villarreal - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi Villarreal - Liverpool yarı final 2. maçı bugün mü?

Şampiyonlar ligi Villarreal - Liverpool yarı final maçı ne zaman? Villarreal - Liverpool yarı final hangi kanalda? Villarreal - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak?

VİLLARREAL - LİVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Villarreal - Liverpool maçı bugün yani 3 Mayıs Salı günü saat 22:00 'da başlayacak.

VİLLARREAL - LİVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Villarreal - Liverpool maçını TV 8.5 ve Exxen TV ekranlarından ücretsiz, şifresiz olarak izleyebilirsiniz.

VİLLARREAL - LİVERPOOL MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, İspanya Villareal'da, Ceramica Stadyumu'nda oynanacak.

VİLLARREAL - LİVERPOOL İLK MAÇ KAÇ KAÇ BİTTİ?

İlk maçı Liverpool kendi evinde 2-0 kazanmıştı. Bu maçın sonucunda finale çıkan taraf belli olacak.

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