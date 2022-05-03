Villarreal - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi Villarreal - Liverpool yarı final 2. maçı bugün mü? - Haberler

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Villarreal - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi Villarreal - Liverpool yarı final 2. maçı bugün mü?

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Villarreal - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi Villarreal - Liverpool yarı final 2. maçı bugün mü?

Şampiyonlar Ligi yarı final 2. maçları bugün ve yarın oynanacak. Yarı finalin beklenen maçlarından birisi de Villarreal - Liverpool maçı oldu. Peki, Villarreal - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi Villarreal - Liverpool yarı final 2. maçı bugün mü? İşte detaylar...

Şampiyonlar ligi Villarreal - Liverpool yarı final maçı ne zaman? Villarreal - Liverpool yarı final hangi kanalda? Villarreal - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak?

Villarreal - Liverpool maçı bugün yani 3 Mayıs Salı günü saat 22:00 'da başlayacak.

Villarreal - Liverpool maçını TV 8.5 ve Exxen TV ekranlarından ücretsiz, şifresiz olarak izleyebilirsiniz.

Maç, İspanya Villareal'da, Ceramica Stadyumu'nda oynanacak.

İlk maçı Liverpool kendi evinde 2-0 kazanmıştı. Bu maçın sonucunda finale çıkan taraf belli olacak.

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