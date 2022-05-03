Villarreal - Liverpool maçı kaç kaç, maçın gollerini kim attı? 3 Mayıs Salı UEFA Şampiyonlar Ligi Villarreal - Liverpool maçında kim önde, kaç kaç?
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Şampiyonlar Ligi heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Maçta ilk yarı oynanırken Villarreal 1-0 öne geçti. Maç skorunu canlı takip etmek isteyen seyirciler, Villarreal - Liverpool maçı kaç kaç, maçın gollerini kim attı? 3 Mayıs Salı UEFA Ş. Ligi Villarreal - Liverpool maçında kim önde, kaç kaç? araştırması yapıyor. Peki, Villarreal - Liverpool maçı başladı mı? Villarreal - Liverpool maçının gollerini kim attı? Villarreal - Liverpool kaç kaç devam ediyor? İşte detaylar...
Şampiyonlar Ligi yarı final 2. maçları bugün ve yarın oynanacak. Yarı finalin beklenen maçlarından birisi de Villarreal - Liverpool maçı oldu. Villarreal-Liverpool maçı için, Villarreal - Liverpool maçı kaç kaç, maçın gollerini kim attı? 3 Mayıs Salı UEFA Ş. Ligi Villarreal - Liverpool maçında kim önde, kaç kaç? araştırması yapılıyor. Peki, Villarreal - Liverpool maçı kaç kaç?
Villarreal - Liverpool maçı bugün yani 3 Mayıs Salı günü saat 22:00 'da başlayacak.
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VİLLARREAL - LİVERPOOL CANLI İZLEME LİNKİ!
Villarreal - Liverpool maçı şuanda Villarreal'ın 1-0 üstünlüğü ile devam ediyor.
Maçta Liverpool 3-2 önde. Maçta atılan goller şöyle:
Villarreal'in golleri:
- 3. dakika : Boulaye Dia
- 41. dakika : Francis Coquelin
Liverpool'un golleri:
- 62. dakika : Fábio Henrique Tavares
- 67. dakika : Luis Díaz
- 74. dakika : Sadio Mané
Maç 2-0 oldu. Villarreal önde.
İLK YARI SONUCU : VİLLARREAL 2 - 0 LİVERPOOL
Liverpool farkı 1'e indirdi. Maç şuanda 2-1 Villarreal önde.
Liverpool eşitliği yakaladı. Maç 3-2 oldu.
MAÇ SONUCU : VİLLARREAL 2 - 3 LİVERPOOL
Bu skora göre Liverpool finale çıkan takım oluyor.
Maç, İspanya Villareal'da, Ceramica Stadyumu'nda oynanacak.
İlk maçı Liverpool kendi evinde 2-0 kazanmıştı. Bu maçın sonucunda finale çıkan taraf belli olacak.