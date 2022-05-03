Villarreal - Liverpool maçı kaç kaç, maçın gollerini kim attı? 3 Mayıs Salı UEFA Şampiyonlar Ligi Villarreal - Liverpool maçında kim önde, kaç kaç?

Şampiyonlar Ligi yarı final 2. maçları bugün ve yarın oynanacak. Yarı finalin beklenen maçlarından birisi de Villarreal - Liverpool maçı oldu. Villarreal-Liverpool maçı için, Villarreal - Liverpool maçı kaç kaç, maçın gollerini kim attı? 3 Mayıs Salı UEFA Ş. Ligi Villarreal - Liverpool maçında kim önde, kaç kaç? araştırması yapılıyor. Peki, Villarreal - Liverpool maçı kaç kaç?

VİLLARREAL - LİVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Villarreal - Liverpool maçı bugün yani 3 Mayıs Salı günü saat 22:00 'da başlayacak.

VİLLARREAL - LİVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Villarreal - Liverpool maçını TV 8.5 ve Exxen TV ekranlarından ücretsiz, şifresiz olarak izleyebilirsiniz.

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VİLLARREAL - LİVERPOOL MAÇI KAÇ KAÇ?

Villarreal - Liverpool maçı şuanda Villarreal'ın 1-0 üstünlüğü ile devam ediyor.

VİLLARREAL - LİVERPOOL MAÇININ GOLLERİNİ KİM ATTI?

Maçta Liverpool 3-2 önde. Maçta atılan goller şöyle:

Villarreal'in golleri:

3. dakika : Boulaye Dia

Boulaye Dia 41. dakika : Francis Coquelin

Liverpool'un golleri:

62. dakika : Fábio Henrique Tavares

Fábio Henrique Tavares 67. dakika : Luis Díaz

Luis Díaz 74. dakika : Sadio Mané

Maç 2-0 oldu. Villarreal önde.

İLK YARI SONUCU : VİLLARREAL 2 - 0 LİVERPOOL

Liverpool farkı 1'e indirdi. Maç şuanda 2-1 Villarreal önde.

Liverpool eşitliği yakaladı. Maç 3-2 oldu.

MAÇ SONUCU : VİLLARREAL 2 - 3 LİVERPOOL



Bu skora göre Liverpool finale çıkan takım oluyor.

VİLLARREAL - LİVERPOOL MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, İspanya Villareal'da, Ceramica Stadyumu'nda oynanacak.

VİLLARREAL - LİVERPOOL İLK MAÇ KAÇ KAÇ BİTTİ?

İlk maçı Liverpool kendi evinde 2-0 kazanmıştı. Bu maçın sonucunda finale çıkan taraf belli olacak.

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