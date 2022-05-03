Villarreal - Liverpool maçı hangi kanalda, ilk maç kaç kaç bitti? Villarreal - Liverpool maçı saat kaçta, ne zaman? Liverpool maçı bugün saat kaçta?

Villarreal - Liverpool maçı hangi kanalda? Villarreal - Liverpool ilk maçı kaç kaç bitmişti? Şampiyonlar Ligi yarı final müsabakalarında 2. maç heyecanı yaşanıyor. Bu akşam karşı karşıya gelecek olan Villarreal - Liverpool takımlarından birisi finale adını yazdıracak. İlk maç 2-0 Liverpool'un üstünlüğü ile tamamlanmıştı. Peki, Villarreal - Liverpool maçı hangi kanalda? Villarreal - Liverpool maçı saat kaçta, ne zaman? Liverpool maçı bugün saat kaçta? İşte Villarreal - Liverpool hakkında bilgiler...

VİLLARREAL - LİVERPOOL MAÇI NE ZAMAN?

Villarreal - Liverpool maçı 3 Mayıs 2022 Salı bu akşam oynanacaktır.

VİLLARREAL - LİVERPOOL MAÇI SAAT KAÇTA?

Villarreal - Liverpool maçı 22:00'da başlayacaktır.

VİLLARREAL - LİVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Villarreal - Liverpool maçı TV8.5 ve EXXEN'den canlı yayınlanacaktır.

VİLLARREAL - LİVERPOOL MAÇI NEREDE?

Villarreal - Liverpool maçı, Villareal'da, Ceramica Stadyumu'nda oynanacak.

VİLLARREAL - LİVERPOOL İLK MAÇ KAÇ KAÇ BİTTİ?

Villarreal - Liverpool ilk maçı Liverpool'un 2-0'lık üstünlüğü ile bitmişti.

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