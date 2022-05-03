Şampiyonlar Ligi heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Maçta ikinci yarı oynanırken Villarreal 2-0 önde maç devam ediyor. Villarreal - Liverpool maç özeti izle, maç bitti mi? 3 Mayıs Şampiyonlar Ligi Villarreal - Liverpool yarı final maç özeti yayınlandı mı, HD özet izle!

VİLLARREAL - LİVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Villarreal - Liverpool maçı bugün yani 3 Mayıs Salı günü saat 22:00 'da başlayacak.

VİLLARREAL - LİVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Villarreal - Liverpool maçını TV 8.5 ve Exxen TV ekranlarından ücretsiz, şifresiz olarak izleyebilirsiniz.

VİLLARREAL - LİVERPOOL CANLI İZLE!

Maçı TV8.5 ve Exxen TV üzerinden şifresiz şekilde canlı olarak izleyebilirsiniz.

VİLLARREAL - LİVERPOOL CANLI İZLEME LİNKİ!

VİLLARREAL - LİVERPOOL MAÇI KAÇ KAÇ?

Villarreal - Liverpool maçı şuanda Villarreal'ın 2-0 üstünlüğü ile devam ediyor.

Maç 3-2 Liverpool'un galibiyeti ile tamamlandı.

MAÇ SONUCU : VİLLARREAL 2 - 3 LİVERPOOL

VİLLARREAL - LİVERPOOL MAÇI MAÇ ÖZETİ İZLE!

Maç özetini TV 8.5 veya EXXEN TV platformundan maç bitiminde izleyebilirsiniz. Henüz maç devam ediyor. Maç bittikten kısa bir süre sonra özeti yayınlanacak.

VİLLARREAL - LİVERPOOL MAÇ ÖZETİ TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ...

VİLLARREAL - LİVERPOOL MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, İspanya Villareal'da, Ceramica Stadyumu'nda oynanacak.

VİLLARREAL - LİVERPOOL İLK MAÇ KAÇ KAÇ BİTTİ?

İlk maçı Liverpool kendi evinde 2-0 kazanmıştı. Bu maçın sonucunda finale çıkan taraf belli olacak.

Haberler.com - Gündem