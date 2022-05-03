Şampiyonlar Ligi yarı final 2. maçları bugün ve yarın oynanacak. Yarı finalin beklenen maçlarından birisi de Villarreal - Liverpool maçı oldu. Villarreal-Liverpool maçını izlemek isteyen izleyiciler, Villarreal - Liverpool canlı izle! 3 Mayıs Şampiyonlar Ligi Villarreal - Liverpool yarı final maçı canlı yayın izle! TV 8.5 ve Exxen TV izle! araştırması yapıyor. Detaylar sizlerle...

VİLLARREAL - LİVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Villarreal - Liverpool maçı bugün yani 3 Mayıs Salı günü saat 22:00 'da başlayacak.

VİLLARREAL - LİVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Villarreal - Liverpool maçını TV 8.5 ve Exxen TV ekranlarından ücretsiz, şifresiz olarak izleyebilirsiniz.

VİLLARREAL - LİVERPOOL CANLI İZLE!

Maçı TV8.5 ve Exxen TV üzerinden şifresiz şekilde canlı olarak izleyebilirsiniz.

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VİLLARREAL - LİVERPOOL EXXEN TV CANLI İZLEME LİNKİ!

VİLLARREAL - LİVERPOOL MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, İspanya Villareal'da, Ceramica Stadyumu'nda oynanacak.

VİLLARREAL - LİVERPOOL İLK MAÇ KAÇ KAÇ BİTTİ?

İlk maçı Liverpool kendi evinde 2-0 kazanmıştı. Bu maçın sonucunda finale çıkan taraf belli olacak.

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