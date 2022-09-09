UEFA Avrupa Konferans Ligi C grubu maçında Villarreal - Lech Poznan karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan mücadele 4-3'lük Villarreal galibiyeti ile sonuçlandı. Mücadelenin ardından futbolseverler maç özetini araştırmaya başladı. İşte Villarreal - Lech Poznan maç özeti! Villarreal - Lech Poznan maç özeti izle (VİDEO)

Uefa Avrupa Konferans Ligi grup maçları büyük çekişmeye sahne oldu. Dünyanın birçok liginden katılan takımların Avrupa Ligi şampiyonluğu yolunda kıran kırana mücadelesi tüm hızıyla devam ediyor. UEFA Avrupa Konferans Ligi C grubu maçında Villarreal - Lech Poznan karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı 4-3'lük sonuçla Villarreal kazandı. Futbolseverler tarafından yoğun ilgi gören maçın özeti ve önemli anları araştırılmaya başlandı. İşte Villarreal - Lech Poznan maç özeti! Villarreal - Lech Poznan maç özeti izle (VİDEO)

VİLLARREAL - LECH POZNAN MAÇ ÖZETİ İZLE (VİDEO)

MAÇIN GENİŞ ÖZETİ!