Villarreal - Getafe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Villarreal - Getafe maçı nerede oynanıyor, maçın yayını var mı?

Bugün İspanya La Liga maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Villarreal - Getafe karşılaşması oldu. Peki, Villarreal - Getafe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Villarreal - Getafe maçı nerede oynanıyor? Villarreal - Getafe maçı şifresiz mi? Villarreal - Getafe maçı hangi kanaldan canlı olarak izlenir? İşte detaylar...