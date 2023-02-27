Villarreal - Getafe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Villarreal - Getafe maçı nerede oynanıyor, maçın yayını var mı?
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Bugün İspanya La Liga maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Villarreal - Getafe karşılaşması oldu. Peki, Villarreal - Getafe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Villarreal - Getafe maçı nerede oynanıyor? Villarreal - Getafe maçı şifresiz mi? Villarreal - Getafe maçı hangi kanaldan canlı olarak izlenir? İşte detaylar...
Villarreal - Getafe maçına az bir süre kala maç hakkında detayları öğrenmek isteyen futbol severler, Villarreal - Getafe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Villarreal - Getafe maçı nerede oynanıyor? araştırması yapıyor. İşte ayrıntılar...
Villarreal - Getafe İspanya La Liga maçı 27 Şubat 2023 Pazartesi yani bu akşam saat 23:00'da başlayacak.
Villarreal - Getafe maçını Bilyoner TV ve S Sport Plus üzerinden izleyebilirsiniz.
Maç, Villarreal'da, Ceramica Stadyumu'nda oynanacak.