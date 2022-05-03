Villarreal elendi mi? Şampiyonlar Ligi'nde Villarreal - Liverpool turu kim geçti, finale kim çıktı? UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Villarreal elendi mi? - Haberler

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Villarreal elendi mi? Şampiyonlar Ligi'nde Villarreal - Liverpool turu kim geçti, finale kim çıktı? UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Villarreal elendi mi?

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Villarreal elendi mi? Şampiyonlar Ligi'nde Villarreal - Liverpool turu kim geçti, finale kim çıktı? UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Villarreal elendi mi?

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final turu Villarreal - Liverpool maçı devam ederken izleyiciler, Villarreal elendi mi? Şampiyonlar Ligi'nde Villarreal - Liverpool turu kim geçti, finale kim çıktı? UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Villarreal elendi mi? merak etti. Maç 2-3 sona erdi. Peki, Villarreal elendi mi? İşte detaylar...

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ŞAMPİYONLAR LİGİ YARI FİNALE EŞLEŞMELERİ NASIL?

Yarı final eşleşmeleri şöyle:

  • Real Madrid - Manchester City
  • Liverpool - Villarreal

VİLLARREAL ELENDİ Mİ?

Villarreal - Liverpool ilk maçı Liverpool 2-0 kazanmıştı. Rövanş maçı ise 3-2 Liverpool'un galibiyeti ile tamamlandı. Bu skora göre finale çıkan taraf Liverpool oldu. Villarreal elendi.

  • İlk maç : Liverpool 2 - 0 Villarreal
  • Rövanş maçı : Villarreal 2 - 3 Liverpool

Buna göre Villarreal turnuvaya veda etti, elendi. Liverpool finale yükseldi.

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