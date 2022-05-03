Villarreal elendi mi? Liverpool elendi mi? Turu hangi takım geçti? Villarreal elendi mi? Villarreal elendi mi? Şampiyonlar Ligi'nde Villarreal - Liverpool turu kim geçti, finale kim çıktı? UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Villarreal elendi mi?

ŞAMPİYONLAR LİGİ YARI FİNALE EŞLEŞMELERİ NASIL?

Yarı final eşleşmeleri şöyle:

Real Madrid - Manchester City

Liverpool - Villarreal

VİLLARREAL ELENDİ Mİ?

Villarreal - Liverpool ilk maçı Liverpool 2-0 kazanmıştı. Rövanş maçı ise 3-2 Liverpool'un galibiyeti ile tamamlandı. Bu skora göre finale çıkan taraf Liverpool oldu. Villarreal elendi.

İlk maç : Liverpool 2 - 0 Villarreal

Liverpool 2 - 0 Villarreal Rövanş maçı : Villarreal 2 - 3 Liverpool

Buna göre Villarreal turnuvaya veda etti, elendi. Liverpool finale yükseldi.

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