Villarreal - Bayern München maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Villarreal - Bayern München maçı şifresiz mi?
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UEFA Şampiyonlar ligi çeyrek final ilk müsabakasında Villarreal - Bayern München karşı karşıya geliyor. Villarreal - Bayern München maçı öncesi maç ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta, hangi hakem yönetecek gibi soruların cevabı merak ediliyor
UEFA Şampiyonlar ligi çeyrek final ilk maçında heyecanla beklenen, Villarreal - Bayern München maçı Estadio de la Cerámica'da oynanacak. Futbolseverlerin heyecanla beklediği maçın hakemi kim? Villarreal - Bayern München maçı şifresiz mi? Villarreal - Bayern München maçı ne zaman, saat kaçta? detaylar haberimizde…
Villarreal -Bayern München maçı 6 Nisan 2022 tarihinde saat 22.00'da Estadio de la Cerámica'da oynanacak.
Villarreal -Bayern München maçı EXXEN TV'de naklen yayınlanacak.
Villarreal -Bayern München maçını izlemek için EXXEN kullanıcısı olmalısınız.
Anthony Taylor - Orta Hakem
Gary Beswick - Yardımcı Hakem
Adam Nunn - Yardımcı Hakem
Anastasios Sidiropoulos - 4.Hakem
Villarreal'de sakatlıkları bulunan Alberto Moreno ve Samuel Chimerenka Chukwueze bu maçta oynayamayacaklar. Bayern München'de ise Alphonso Davies ile Choupo-Moting sakatlıkları dolayısıyla oynayamayacaklar.
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