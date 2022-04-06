Villarreal - Bayern München maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Villarreal - Bayern München maçı şifresiz mi? - Haberler

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Villarreal - Bayern München maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Villarreal - Bayern München maçı şifresiz mi?

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Villarreal - Bayern München maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Villarreal - Bayern München maçı şifresiz mi?

UEFA Şampiyonlar ligi çeyrek final ilk müsabakasında Villarreal - Bayern München karşı karşıya geliyor. Villarreal - Bayern München maçı öncesi maç ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta, hangi hakem yönetecek gibi soruların cevabı merak ediliyor

UEFA Şampiyonlar ligi çeyrek final ilk maçında heyecanla beklenen, Villarreal - Bayern München maçı Estadio de la Cerámica'da oynanacak. Futbolseverlerin heyecanla beklediği maçın hakemi kim? Villarreal - Bayern München maçı şifresiz mi? Villarreal - Bayern München maçı ne zaman, saat kaçta? detaylar haberimizde…

Villarreal -Bayern München maçı 6 Nisan 2022 tarihinde saat 22.00'da Estadio de la Cerámica'da oynanacak.

Villarreal -Bayern München maçı EXXEN TV'de naklen yayınlanacak.

Villarreal -Bayern München maçını izlemek için EXXEN kullanıcısı olmalısınız.

Anthony Taylor - Orta Hakem

Gary Beswick - Yardımcı Hakem

Adam Nunn - Yardımcı Hakem

Anastasios Sidiropoulos - 4.Hakem

Villarreal'de sakatlıkları bulunan Alberto Moreno ve Samuel Chimerenka Chukwueze bu maçta oynayamayacaklar. Bayern München'de ise Alphonso Davies ile Choupo-Moting sakatlıkları dolayısıyla oynayamayacaklar.

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