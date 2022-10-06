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Villarreal - Austria Wien hangi kanalda, maçın yayını yok mu, neden yok? 6 Ekim 2022 Villarreal - Austria Wien UEFA maçı neden yayınlanmıyor?

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Villarreal - Austria Wien hangi kanalda, maçın yayını yok mu, neden yok? 6 Ekim 2022 Villarreal - Austria Wien UEFA maçı neden yayınlanmıyor?

Bugünkü UEFA maçlarından bazılarının Türkiye'de yayını bulunmuyor. Bu maçlardan birisi de Villarreal - Austria Wien maçı oldu. Peki, Villarreal - Austria Wien hangi kanalda, maçın yayını yok mu, neden yok? 6 Ekim 2022 Villarreal - Austria Wien UEFA maçı neden yayınlanmıyor? İşte detaylar...

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Villarreal - Austria Wien maçı hangi kanalda?Villarreal - Austria Wien maçı maçının yayını yok mu, neden yok? 6 Ekim 2022 Villarreal - Austria Wien UEFA maçı neden yayınlanmıyor?

Villarreal - Austria Wien maçı bugün 6 Ekim 2022 Perşembe günü saat 22:00 'da başlayacak.

Villarreal - Austria Wien maçının Türkiye televizyonlarından yayını bulunmamaktadır.

Maç, Villarreal'da, Ceramica Stadyumu'nda oynanacak.

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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