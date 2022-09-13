Viktoria Plzen - Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Viktoria Plzen - Inter maçı şifresiz mi?

UEFA Şampiyonlar Ligi hedefine ulaşmak isteyen Viktoria Plzen - Inter bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Viktoria Plzen - Inter maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor. Peki, Viktoria Plzen - Inter maçı ne zaman?

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13-09-2022 VİKTORİA PLZEN VS INTER MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Viktoria Plzen ile Inter arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi maçı, CBC Sport, Exxen kanal(lar)ından canlı yayınlanacak.

VİKTORİA PLZEN-INTER MAÇI CBC SPORT CANLI İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

CBC Sport, Azerspace 46E numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

VİKTORİA PLZEN-INTER MAÇI EXXEN CANLI İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Exxen, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

VİKTORİA PLZEN-INTER MAÇI HANGİ GÜN?

Viktoria Plzen-Inter Maçı, 13 Eylül Salı günü oynanacak.

VİKTORİA PLZEN-INTER MAÇI SAAT KAÇTA?

Viktoria Plzen-Inter Maçı, saat 19:45 başlayacak.

VİKTORİA PLZEN-INTER MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Viktoria Plzen ve Inter, karşı karşıya geleceği UEFA Şampiyonlar Ligi maçı, Viktoria Plzen'da, Doosan Arena Stadyumu'nda oynanacak.