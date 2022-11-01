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Viktoria Plzen- Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta? Viktoria Plzen- Barcelona maçı hangi kanalda? EXXEN Barcelona maçı canlı izleme linki!

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Viktoria Plzen- Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta? Viktoria Plzen- Barcelona maçı hangi kanalda? EXXEN Barcelona maçı canlı izleme linki!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Viktoria Plzen ile Barcelona karşı karşıya gelecek. Futbolseverlerin sıkı sıkıya takip ettiği UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarında heyecan dorukta. Şampiyonlar Ligi'nde kupa heyecanı devam ediyor. Merak edilenler arasında ise Viktoria Plzen- Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta? sorusu yer alıyor. Peki, Viktoria Plzen- Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta? Viktoria Plzen- Barcelona maçı hangi kanalda? EXXEN Barcelona maçı canlı izleme linki!

Viktoria Plzen- Barcelona maçı hangi kanalda? sorusu araştırılıyor. Futbolseverlerin sıkı sıkıya takip ettiği UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarında heyecan dorukta. Şampiyonlar Ligi'nde kupa heyecanı devam ediyor. Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacak olan Viktoria Plzen- Barcelona maçı ise merak edilenler arasında. Peki, Viktoria Plzen- Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta? Viktoria Plzen- Barcelona maçı hangi kanalda? EXXEN Barcelona maçı canlı izleme linki! İşte merak edilenler...

UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarından biri olan Viktroia Plzen- Barcelona maçı 1 Kasım günü saat 23:00'da oynanacak.

Viktroia Plzen- Barcelona maçı 1 Kasım günü Exxen platformundan canlı ve şifreli olarak yayınlanıyor.

Şampiyonlar Ligi maçları Exxen platformunda şifreli olarak yayınlanıyor. Exxen platformunda UEFA maçlarını izlemek isteyenler Exxen'e üye olması gerekiyor. Exxen uygulamasının kullanıcılarına sunduğu 1 haftalık deneme sürümü ile 1 TL karşılığında UEFA maçlarını takip edebilir. Exxen uygulamasına giriş yaparak deneme paketinizi başlatabilirsiniz.

Porto- Atletico Madrid| Exxen, CBC Sport,Tv8,5| 20:45

Leverkusen- Club Brugge| Exxen| 20:45

Bayern Münih- İnter| Exxen,Tv8,5| 23:00

Liverpool- Napoli| Exxen, CBC Sport| 23:00

Marsilya- Tottenham| Exxen 23:00

Viktoria Plezen- Barcelona| Exxen| 23:00

Rangers- Ajax| Exxen 23:00

Sporting Lisbon- Frankfurt| Exxen| 23:00

Haberler.com / Sumru Tarhan - Gündem

UEFA Şampiyonlar Ligi Viktoria Plzen FK Barcelona Ne zaman Futbol Exxen Gündem Spor Haberler

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