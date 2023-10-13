"Videonun, Filistinlilerin sahte cenaze töreni düzenlediğini gösterdiği iddiası"

Sosyal medyada Filistinlilerin İsrail saldırılarında ölen bir kişinin cenaze töreni kurgusunu yansıttığı iddiasıyla bir video paylaşıldı. Görüntü kısa süre içinde binlerce izlenmeye ulaştı.

Hamas'ın İsrail'e yönelik 7 Ekim Cumartesi günü başlattığı Aksa Tufanı operasyonuna İsrail'in yanıt vermesi sonrası bölgede şiddetin dozu artarken sosyal medyada da çatışma bölgesinden geldiği iddia edilen görüntüler dikkat çekiyor. Ancak paylaşımlarım birçoğu gerçeği yansıtmıyor.

Sosyal medyada bir kullanıcı, Filistinlilerin tabut taşırken siren sesi duyup kaçıştığı, İsrail saldırılarında öldüğü ileri sürülen tabuttaki şahsın da koşmaya başladığı anı yansıttığı iddiasıyla bir video dolaşıma girdi.

Söz konusu video birçok hesap tarafından gerçek sanılıp paylaşıldı.

Güncel sanılan video 2020 yılında Ürdün'de çekilmiş. Paylaşılan videoda 2020 yılı Mart ayında Kovid-19 salgınına yönelik sokağa çıkma yasağını delmeye çalışanlar görülüyor.

Sokağa çıkma yasağını ihlal etmek için Ürdün'de düzenlenen sahte cenaze töreni basına da yansımış.